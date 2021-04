Abi startet: Corona-Test für Prüfung Pflicht

Burggymnasium Altena

+ © Moritz Frankenberg/dpa Die Abiturprüfungen starten am Burggymnasium in Altena © Moritz Frankenberg/dpa

Der zweite Abi-Jahrgang in der Corona-Zeit: Das Burggymnasium in Altena ist vorbereitet. Neu ist: Alle Prüflinge müssen vorab einen Corona-Test machen.

Altena – Fast schon sowas wie Routine: Am Burggymnasium beginnen in dieser Woche zum zweiten Mal Abiturprüfungen unter Corona-Bedingungen. Dabei kann die Schule auf die Blaupause aus dem letzten Jahr zurückgreifen. Einziger Unterschied zum Abi 2020: Vor der Prüfung wird getestet.

Wie genau, das steht noch nicht fest. Es sei vielleicht nicht die beste Idee, wenn sich die Schüler unmittelbar vor Beginn der Prüfung testen, meint Schulleiter Hans-Ulrich Holtkemper, der gemeinsam mit den Schülern nach einer Lösung suchen möchte.



Drei Meter Abstand in der Turnhalle

Offiziell geht’s am Donnerstag (22. April) los: Die 110 Schüler, die zum Abitur zugelassen sind, versammeln sich mit Mundschutz, Abstand und desinfizierten Händen in der Turnhalle der Schule. Dort steht die „Belehrung“ an, die für alle Pflicht ist. Dort erfahren die Prüflinge unter anderem, was passiert, wenn sie – beispielsweise durch Krankheit – an einer der vier Prüfungen nicht teilnehmen können, die für jeden Pflicht sind.

Drei schriftliche Prüfungen müssen von jedem Schüler abgelegt werden. Auch für die kommen die Schüler in der Turnhalle zusammen, wo Tische und Stühle im Abstand von drei Metern aufgebaut werden können. „Bis zu 85 Schüler passen da rein“, sagt Holtkemper.

Abitur in Altena: Ergebnisse am 1. Juni

So viel Platz wird aber gar nicht gebraucht. „Wir haben höchstens 40 bis 50 Schüler pro Prüfungstag“, erklärt der Schulleiter. Los geht es am Freitag, 23. April, mit Englisch, die letzten mündlichen Prüfungen stehen am 3. Mai an. Dann folgen die mündlichen Prüfungen. Am 1. Juni wird den Schülern dann ihre Punktzahl mitgeteilt. Dann sind noch Nachprüfungen möglich, mit denen die Prüflinge versuchen können, ihre Punktzahl zu verbessern.



Der letzte Akt ist am 26. Juni die Ausgabe der Zeugnisse. Im vergangenen Jahr erfolgte die im Bungern. „Wir wissen noch nicht, wie wir es diesmal machen“, sagt der Schulleiter. Die Schüler haben zwar für den 2. Juli einen Abiball geplant – ob der stattfinden kann, steht aber natürlich völlig in den Sternen.

