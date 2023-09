Lüling ist abgehängt auf vielen Ebenen

Von: Ina Hornemann

Özgür Gökce, Geschäftsführer des Märkischen Arbeitgeberverbands; Mario Bertling, Geschäftsführer der Eisendraht- und Stahldraht-Vereinigung; Christian Vietmeyer, Hauptgeschäftsführer Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung; Lüling-Geschäftsführer Christian von der Crone und MdB Bettina Lugk (SPD) (v.l.) bekamen am Montag Einblicke in die Produktion. © Hornemann

Man sollte meinen, dass die Firma Lüling alles richtig macht: Maschinen lässt sie in der Rahmede herstellen, die Altsäure in Altena aufbereiten. Das Unternehmen produziert guten Draht, schafft Arbeitsplätze für 140 Mitarbeiter aus der Region. Damit erfüllt das Werk so viele politisch erwünschte Kriterien, die aber auf dem Weltmarkt nicht zählen: „Wir können nicht klimaneutral produzieren und liefern. Und deshalb werden wir im internationalen Wettbewerb abgehängt.“

Altena – Das hat Geschäftsführer Christian von der Crone am Montag MdB Bettina Lugk (SPD) erklärt und sich zusätzliche Unterstützung ins Boot geholt, um die Nöte der heimischen Industrie zu verdeutlichen. Von der Crone selbst ist Präsidiumsmitglied des Wirtschaftsverbands Stahl- und Metallverarbeitung. Dessen Geschäftsführer Christian Vietmeyer war ebenso angereist wie Mario Bertling, Geschäftsführer der Eisendraht- und Stahldraht-Vereinigung, und Özgür Gökce, Geschäftsführer des Märkischen Arbeitgeberverbands.

Auch diese Becken sind ein Energiefresser, aber sie sind unverzichtbar bei der Aufbereitung der Drahtrollen mit Salzsäure, Wasser und Seifenlauge. © Hornemann, Ina

„Wir disqualifizieren uns bei internationalen Auftraggebern durch CO2“, erklärte von der Crone. Während im Ausland längst mit deutlich mehr Wasserstoff produziert werde oder Ökobilanzen auf anderen rechtlichen Grundlagen verbessert werden könnten, bleibt das Drahtwerk Lüling auf 45 Millionen Kilowattstunden Primäreigenbedarf sitzen, von denen 38 Millionen Kilowattstunden auf Erdgas entfallen – „grün“ rechnen lasse sich das nicht. Deshalb griffen viele Kunden aus den USA zu Produkten aus dem eigenen Land oder zur Konkurrenz, die bessere Ökobilanzen vorweisen könne.

„Für das wichtige Thema der Dekarbonisierung fehlt uns schlichtweg die Infrastruktur“, brachte es Christian von der Crone auf den Punkt. „Weder Strom noch Wasserstoff sind in ausreichendem Maße vorhanden und über die dafür ebenfalls nötigen Brücken und Straßen können wir später noch sprechen.“

Auf letztgenannten Punkt wies auch Özgür Gökce noch einmal mit Nachdruck hin im Gespräch mit Bettina Lugk: „Die Straßensituation ist eine enorme Belastung. Wenn jetzt irgendwann noch die Nachrodter Brücke nachgibt, sind wir verloren.“ Bettina Lugk versprach, bei Straßen.NRW auf genau jene Situation noch einmal aufmerksam zu machen.

Beim Energie-Problem der Firma Lüling kann Lugk hoffen: „Ich hoffe, dass der Industriestrompreis kommt.“ Eine andere Möglichkeit zur raschen Entlastung des industriellen Mittelstands scheint es nicht zu geben. Eine Wasserstoff-Ringanlage, die wünschenswert wäre seitens Christian von der Crone und weiterer Interessenvertreter, ist noch nicht einmal in Planung. Sofern Wasserstoff für das Altenaer Unternehmen überhaupt verfügbar wäre, müssten zwei Trailer davon täglich verbraucht werden. „Und das wäre viermal teurer als Erdgas“, ergänzte der Lüling-Geschäftsführer. Die fehlenden Möglichkeiten der Dekarbonisierung lassen ihn zu einem bitteren Fazit kommen: „Der Exporttiger Deutschland ist zum zahnlosen Bettvorleger geworden.“

Özgür Gökce und Bettina Lugk ließen sich von Christian von der Crone (r.) alle Produktionsabschnitte erläutern. © Hornemann, Ina

Weshalb die Lüling-Produkte weiterhin mit hohem Energieaufwand hergestellt werden, zeigte der Geschäftsführer seinen Gästen bei einem Betriebsrundgang. Draht wird nicht nur unter der Glühhaube hohen Temperaturen ausgesetzt, sondern auch in den vier „Badewannen“ der Oberflächenbehandlungsanlage.

Seine auf Kundenwunsch abgestimmte Konsistenz erreicht der Altenaer Draht durch Bildung von Oberflächenkristallen. Die Stärke bestimmt nach wie vor der Ziehstein, durch den der Draht allerdings auch nicht ohne Energie laufen kann.

Am Produkt selbst hält die Lüling-Familie trotz widriger Umstände fest, bildet Drahtzieher aus und tut viel dafür, dass sich Azubis aus dem Ausland mithilfe von Sprachkursen schnell im Betrieb zurechtfinden. „Wir wollen diese Mitarbeiter ja gerne halten“, so von der Crone.