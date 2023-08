Ab sofort: Vergünstigte Schülertickets für alle

Jeder Schüler einer Schule in Altena und Nachrodt-Wiblingwerde kann jetzt einen Antrag auf ein vergünstigtes Deutschlandticket stellen. Den Differenzbetrag von 20 Euro tragen die Kommen. © Archiv

Ab sofort können sich alle Schüler in Altena und Nachrodt-Wiblingwerde vergünstigt ein Deutschlandticket sichern, mit dem sie republikweit jedem Tag und rund um die Uhr den Nahverkehr mit Bus und Bahn in der 2. Klasse nutzen können. Anspruchsberechtigte Fahr-Schüler an den Schulen in Altena und Nachrodt-Wiblingwerde (Burggymnasium, Sekundarschule und Grundschulen) bekommen das sogenannte „eTicket Deutschland Schule“ kostenfrei gestellt, alle anderen Schüler können dies nun zum Monatspreis von 29 Euro erwerben.

Altena/Nachrodt-Wiblingwerde – Die Räte in Altena und Nachrodt-Wiblingwerde hatten vor der Sommerpause entschieden, dass im seit wenigen Tagen laufenden Schuljahr 2023/2024 alle nicht anspruchsberechtigten Schüler das Deutschlandticket vergünstigt bekommen können. „Die Differenz in Höhe von 20 Euro zum regulären Deutschlandticket-Preis von 49 Euro wird automatisch von den Kommunen übernommen“, heißt es in einer Pressemitteilung der beiden Verwaltungen.

Jeder Schüler, der keinen Anspruch auf Erstattung der Fahrkosten von der Kommune hat, kann nun den Antrag auf das vergünstigte Schülerticket im Sekretariat seiner Schule abholen. „Auf dem Antrag muss die Schule durch Stempel und Unterschrift bestätigen, dass der Schüler an dieser Schule angemeldet ist“, wird das Prozedere erläutert.

Der vollständig ausgefüllte Antrag muss bei der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) eingereicht werden. Möglich ist dies per Post (MVG, Abo-Service, Postfach 20 40, 58470 Lüdenscheid) oder per E-Mail an abo@mvg-online.de. Alternativ kann der ausgefüllte Antrag in den Geschäftsstellen der MVG abgegeben werden. „Es ist zu beachten, dass der Abo-Vertrag ausschließlich zwischen dem Kunden und der MVG besteht. Bei Adressänderungen, Kündigung oder Fahrkartenverlust ist nicht der Schulträger, sondern die MVG der Ansprechpartner“, teilen die Kommunen mit.

Mit den Deutschlandtickets für anspruchsberechtigte Fahr-Schüler hatte es zuletzt Probleme gegeben. Ein Großteil der Tickets muss neu erstellt werden. Denn aufgrund eines Systemfehlers wurde auf den Deutschlandtickets der Schüler aus Altena ein falsches Geburtsdatum hinterlegt. Betroffen sind Kinder und Jugendliche aller Altenaer Schulen, lediglich die Kinder der Grundschule Breitenhagen müssen keine Änderungen hinnehmen. Zum Schulstart am Montag wurde deshalb zunächst ein vorläufiges Ticket in Papierform ausgegeben. Die Deutschlandtickets in Chipkartenform mit den richtigen Geburtsdaten der Fahr-Schüler werden neu produziert.

Weitere Infos zum „Deutschlandticket Schule“ auf der Homepage der Märkischen Verkehrsgesellschaft unter www.mvg-online.de/tickets-tarife/deutschlandticket-schule.