Besondere Stiftung: Vereine erhalten 6000 Euro

Von: Jona Wiechowski

Die symbolischen Spendenschecks übergaben Uwe Kober (l.) und Helmar Roder (4.v.l.) an die Vertreter der Dahler Fördervereine. © Wiechowski

Über Schecks in Höhe von jeweils 2000 Euro konnten sich jetzt die Dahler Fördervereine fürs Frei- und Hallenbad, des Kindergartens und der Grundschule freuen: Das Geld stammt aus der Stiftung des 2017 verstorbenen Dahlers Werner Rothe, der diese drei Vereine unterstützen wollte.

Dabei gilt: Das Kapital der Stiftung darf nicht angetastet werden; lediglich die Zinsen beziehungsweise Erträge aus der Anlage etwa in Wertpapieren können regelmäßig gespendet werden, wie Bürgermeister Uwe Kober und Dahles Ortsvorsteher Helmar Roder als Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender der Stiftung erklärten. „Das war in den letzten Jahren gar nicht so einfach“, erklärten sie mit Blick auf die lange Null-Zins-Phase.

Wenig Spielraum, Geld anders anzulegen

Weil es sich um eine Stiftung handelt, gebe es nur wenig Spielraum, das Geld anders anzulegen und möglicherweise höhere Renditen einzufahren. Die Freude bei den Begünstigten war bei der Scheckübergabe im Trauzimmer des Rathauses am Mittwoch groß. Im vergangenen Jahr habe der Kindergarten-Förderverein durch das Spendengeld etwa den Turnraum neu gestalten können. In der Grundschule Dahle soll die Küche erneuert werden.

Stiftungsvorsitzender Uwe Kober und sein Stellvertreter Helmar Roder übergaben die symbolischen Spendenschecks an Regina Koopmann und Beatrix Claas vom Förderverein des Dahler Frei- und Hallenbads, Karolin Gerstberger und Katrin Beckmerhagen vom Förderverein des Dahler Kindergartens und Caroline Ossenberg-Engels vom Förderverein der Dahler Grundschule.