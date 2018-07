58762: 25 Jahre fünfstellige Postleitzahl in Altena

Altena - Die fünfstellige Postleitzahl (PLZ) wird am Sonntag auf den Tag genau 25 Jahre alt. Die Wiedervereinigung Deutschlands war der Startschuss für die Neustrukturierung des Postleitsystems. Damit endete über Nacht die Kennzeichnung „O“ oder „W“. Die war von 1990 bis 1993 auf Briefen vor der Postleitzahl üblich, weil es über 800 Städte in Ost und West gab, die die gleiche Postleitzahl hatten.

Heinz-Gerd Rump (75) weiß das noch ganz genau. Und der Vorsitzende der örtlichen Philatelisten besitzt Marken von Altena, die jeden Poststempel oder jede Postleitzahl tragen, die jemals mit Altena postseitig in Verbindung gebracht wurden. Bunt sind sie alle, die Altenaer Ersttagsbriefe, die Jubiläumswertzeichen oder schlicht Marken aus der Preußen-, Kriegs- und Nachkriegszeit. Bemerkenswert sind aber die Postleitzahlen, mit denen Briefe aus aller Welt ihren Weg in die Burgstadt fanden. Zu nennen sind etwa Ziffern wie die 21, 21 A, 21 B, 24 aber natürlich auch nur Namensstempel oder die 599, 5990 beziehungsweise die 58762.

+ Altena hatte viele verschiedene Postleitzahlen. © Bonnekoh

Marken mit Stempeln dieser Art „sind gut auf dem Markt zu finden und im Grunde nicht sehr wertvoll“, weiß der Sammler. Immer war die PLZ der Code, um eine Sendung zielgerecht zu erhalten. Rump muss schmunzeln über überlieferte Postfehler (die Sache mit der 599 statt 5990, also vierstellig), war so einer.

Schöne Geschichten

„Es ranken sich so schöne Geschichten darum“, weiß er zu berichten. Heute besitzt der Sammler, der sich aber nach und nach von seinen Schätzen trennt, weil sie auch familienseitig keiner mehr will, Marken, die nach Schokolade schmecken oder Postwertzeichen, die Rosenduft verströmen. Auch gummierte Wertzeichen aus winzig kleinen Perlen hat der Mann im Bestand. Lehrer Hülbrock, bei dem Rump vor 68 Jahren in die Grundschule Altroggenrahmede ging, gab ihm einst mit auf den Lebensweg: „Auf Briefmarken findest du alles. Tiere, Pflanzen, Politiker, Landschaften, alle Kontinente, ja selbst jede Revolution.“ Wenn der belesene Rentner heute Menschen im TV- und Internetzeitalter bewegen will, sich für Briefmarken zu interessieren, sagt er schlicht:

+ Zum Stadtgeburtstag gab es einen Sonderstempel. © Bonnekoh

„Wer Briefmarken sammelt, kommt bei Günter Jauch garantiert bis zur 250 000 Euro-Frage. Das mache so gut wie jeden Kritiker stumm, schmunzelt er. Der Altenaer könnte zu jeder Marke, zu ihrer Aufmachung, Ausgabe und Art - auch mit den diversen Altenaer Postleitzahlen, „Geschichten erzählen, keine Frage.“ Wichtig erscheint ihm aber der Hinweis, dass Marken immer von Künstlerhand gestaltet würden.

Zu Gast bei Günter Jauch

„Wer nicht weiß, wie die Burg Altena aussieht, der kann die Feste auf einer Marke oder einem Sonderstempel kennenlernen. Da stimmt jedes Detail. Wunderbar!“, schwärmt der passionierte Sammler. Die neue, jetzt silberne Altenaer-Postleitzahl 58762 setzt sich wie folgt zusammen: Die ersten beiden Ziffern weisen die Zielregion zu. Die steht für das Briefzentrum der Region. Die letzten Drei stellen verschlüsselt Straßen-, Postfachangaben, Großkundenadressen sowie Packstationen dar. Übrigens: Wissen Sie noch, wer 1993 von morgens bis abends Werbung für die neuen Postleitzahlen gemacht hat? Maskottchen Rolf war’s, genau - der mit der FÜNF!

Heinz Riede war Landbriefzusteller: Ich hatte keine Probleme

Heinz Riede erinnert sich gut an die Umstellung der Postleitzahlen in Altena: Der Breitenhagener lieferte noch acht Jahre lang Briefe auf dem Nettenscheid aus, die mit 58762 adressiert waren. Dann ging der heute 82-jährige in den Ruhestand. „Ich habe es als Landzusteller ein bisschen einfacher gehabt“, schildert Riede. „In den Dörfern kannte man doch jeden Adressaten persönlich, denn wir Landzusteller hatten ja noch ein ganz anderes Verhältnis zu den Kunden, als die Kollegen in der Stadt.“ Riede stellte Post auf dem Nettenscheid zu und nahm sie auch mit.

Pakete

Genauso Pakete und wenn ein Anwohner von der Höhe Briefmarken benötigte, dann packte sich der Landzusteller ein Päckchen in die Tasche und verkaufte sie am nächsten Tag. „In Altena im Postamt kamen morgens alle Kollegen zusammen und sortierten sich die Sendungen für ihre Bezirke selbst. Weil wir eine kleine Stadt waren mit nur einer Postleitzahl, die umgestellt wurde, war es bedeutend einfacher für uns, als in Lüdenscheid, wo es mehrere neue Zahlen für die Ortsteile gab. Wir mussten nur bei Postfach-Besitzern drauf achten, dass ihre Sendungen ankamen. Da waren dann mehrere neue Zahlen im Umlauf“, so Riede.

+ Heinz Riede war als Landzusteller in der Region tätig. © Bonnekoh

An größere Probleme erinnert sich der Post-Senior nicht. „Klar, die 5990 fand sich noch lange auf den Adressfeldern, aber darauf war man im Briefzentrum Hagen, wo alles zusammenlief, ganz gut eingestellt. Es dürfte nichts verloren gegangen sein.“ Riede hatte sich übrigens zur Zeit der Umstellung nie das dicke Postleizahlenbuch angeschafft, das in vielen Haushalten zu finden war und für das Maskottchen „Rolf“ emsig in Fernsehen, Printmedien und Rundfunk Werbung machte. „Wenn ich eine Postleitzahl gesucht habe, dann konnte ich sie doch leicht auf der Arbeit erfragen!“