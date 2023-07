Evingsen geizt nicht mit Deko zum Schützenfest

Von: Ina Hornemann

Die Schützen sind seit Montag fleißig und tauchen das Dorf in eine grün-weiße Pracht © Hornemann, Ina

Am Montag haben sie angefangen, Donnerstag müssen sie fertig sein: Die Evingser Schützen schmücken ihr Dorf für ihr großes Jubiläumsschützenfest am Wochenende. „Mal eben“ ist das nicht gemacht: Insgesamt sind über 500 Wimpelketten zu befestigen. Hinzu kommen Girlanden, Birken, Tannen, Kronen, Transparente und Fahnen. „Außerdem haben wir insgesamt sechs Festplätze, die eingerichtet werden“, schildern die Mitglieder des ersten Zugs Springen.

Altena - Fünf Jahre haben die Evingser Schützen ihre Schmückstellen nicht bekränzen können und deshalb muss an der einen oder anderen Stelle auch zwei Mal nachgedacht werden. Aber: Es wird schön aussehen, wenn am Donnerstag die Freunde aus Norwegen eintreffen und an den Festplätzen ein kühles Bier serviert wird. Dem Vorstand des Vereins wird eine Ehrenpforte gesetzt und dem scheidenden und neuen König eine Krone ans Haus dekoriert. Jenen besonderen Schmuck stellen die Schützenfrauen her. Und am Freitagnachmittag wissen auch alle, wo die neue Regentenkrone hängen wird. Dann steht nämlich der neue König von Evingsen fest.

An diesem Donnerstagabend geht der Vorstand durchs Dorf und begutachtet die fünf Schmückstellen. Den Abschluss der Bekränzungswoche feiern alle Schützen und Gäste an der Schmückstelle Im Höttel mit einem Party-Abend zum Thema „Hawaii“.

Zu beachten sind zum Fest folgende verkehrsregelnde Maßnahmen, die auch schon am Donnerstag, 20. Juli, beim Dorfrundgang des Vorstandes zu den einzelnen Quartieren der Züge greifen: Die „Ihmerter Straße“ wird zeitweise sowohl von Altena kommend ab Abzweig „Neuer Weg“ Richtung Ihmert, als auch von Ihmert kommend ab Ortseingang Evingsen beziehungsweise „Schützenplatzkurve“ Richtung Altena kurzfristig voll gesperrt. Ebenso wird die Straße „Zur Roleye“ ab Haus Nummer 1 bis Kreuzung „Auf dem Weithahn/Martin-Luther Straße“. kurzfristig voll gesperrt sein. Die „Springer Straße“ wird ab Abzweig „Im Springen“ von Dahle kommend bis zur „Bushalle Bösert“ ebenfalls zeitweilig voll gesperrt sein. Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs werden auf der „Ihmerter Straße“ in beiden Fahrtrichtungen vor dem Schützenplatz absolute Halteverbotszonen eingerichtet. An der „Ihmerter Straße“, Höhe Schützenplatz, wird auf dem Seitenstreifen ein Taxenplatz eingerichtet. Der Vorstand des Schützenvereins Evingsen, Polizei und die Stadt Altena bitten die Bevölkerung um Verständnis für die angeordneten Maßnahmen.