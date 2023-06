49-Jährige begibt sich in Lebensgefahr: Zug muss Notbremsung einleiten

Von: Markus Wilczek

Am Bahnhof in Altena weisen viele Schilder auf das Verbot der Gleisüberquerung hin. Diese werden jedoch häufig ignoriert. © Wiechowski, Jona

In Lebensgefahr brachte sich eine 49-Jährige am Bahnhof in Altena. Weil die Frau verbotenerweise die Gleise überquerte, musste ein heranrasender Regionalexpress eine Notbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Altena – Beinahe-Katastrophe am Bahnhof in Altena. Am Mittwoch überquerte eine 49-Jährige aus Lüdenscheid verbotenerweise die Gleise, obwohl auf der Ruhr-Sieg-Strecke ein Regionalexpress bereits heranrauschte. Der Lokführer entdeckte die Frau jedoch noch rechtzeitig, leitete eine Notbremsung ein und verhinderte so eine Kollision. Ein Bundespolizist stellte die Verursacherin anschließend.

Der Vorfall ereignete sich am Mittag um 13.45 Uhr. Die 49-Jährige, eine ukrainische Staatsbürgerin, lief an einer Stelle über die Gleise, die für Überquerungen nicht vorgesehen ist, als der Regionalexpress 34 bereits in der Anfahrt auf den Bahnhof war. Durch das schnelle handeln des Lokführers und die eingeleitete Notbremsung kam der Zug glücklicherweise kurz vor der 49-Jährigen zum Stehen.



Bundespolizist stellt Identität der Frau fest

Ein Bundespolizist, der sich zufälligerweise in dem Zug befand, bekam die Aktion mit und kümmerte sich darum, die Identität der Frau festzustellen. „Warum sie die verbotene Abkürzung über die Gleise nutzte, verriet sie dem Beamten nicht“, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.



Reisende, die sich in dem Regionalexpress befanden, wurden nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei nicht verletzt. Durch diesen Vorfall verspätete sich der Zug um wenige Minuten.



Problematik ist in Altena bestens bekannt

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen die Frau aus Lüdenscheid ein.



Diese Nottür nutzen verbotenerweise viele Bahnreisende, um zum Bahnhof in Altena oder Richtung Stadt zu kommen. © Heyn, Volker

Die Problematik der illegalen Gleisüberquerung ist in Altena bekannt. Jeden Tag nutzen Menschen den gefährlichen Weg über Schotter und Schienen, um illegal zwischen Markaner und Bahnhof abzukürzen (wir berichteten mehrfach). Noch einmal richtig Fahrt aufgenommen hat die Problematik in Altena spätestens, seitdem Busse aufgrund der B 236-Brückensperrung für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen im Verlauf der Bahnhofstraße nicht mehr den Bahnhof ansteuern, sondern stattdessen den Markaner. Personen nutzen von dort die neue Fußgängerbrücke, landen dann auf der anderen Seite der Bahngleise vor der Lärmschutzwand, worin sich eine Fluchttür befindet, die dann illegal geöffnet wird und den Weg freimacht über die Schienen.



Großes Warnbanner aufgehängt

Die Bundespolizei hatte deshalb Mitte April gemeinsam mit der Deutschen Bahn extra zu einem Pressetermin an den Altenaer Bahnhof eingeladen, um über den lebensgefährlichen Leichtsinn der verbotenen Gleisüberquerung zu informieren. Mehrere Zeitungen, Radio- und Fernsehstationen nahmen teil. Auch ein großes Warnbanner wurde auf dem Bahnhofsgelände aufgehängt, um die Reisenden zu sensibilisieren. Nur wenig später fand zu diesem Thema auch eine Informationsveranstaltung in der Sekundarschule statt.

Für Mitte April hatten Bahn und Bundespolizei zu einem Pressetermin nach Altena eingeladen, um über die Gefahren der illegalen Gleisüberquerung zu informieren. © Wiechowski, Jona

Genutzt hat all das offenbar nur wenig. bereits Mitte Mai hatte ein Fall für Aufsehen gesorgt, als zwei Polizisten der angrenzenden Wache im ehemaligen Bahnhofsgebäude beobachtet hatten, dass ein 22-Jähriger verbotenerweise die Fluchttür nutzte und die Gleise überquerte. Als sie diesen zur Rede stellten, reagierte der junge Mann jedoch wenig verständnisvoll, zeigte sich vielmehr extrem aggressiv und beleidigte die Beamten auf das Übelste. Sie leiteten ein Strafverfahren ein wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage und gaben eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Verstoßes gegen die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung an die Bundespolizei weiter.



Nur wenig fehlt zur Katastrophe

Waren sämtliche Vorfälle bislang noch glimpflich ausgegangen, wäre es am Mittwoch nun fast zur Katastrophe gekommen, die nur durch eine Notbremsung verhindert wurde.