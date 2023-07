Fallstricke für Reisende: 49-Euro-Ticket gilt nicht in allen Intercitys

Von: Sebastian Schulz

Teilen

Das 49-Euro-Ticket gilt zwar für Fahrten auf der Ruhr-Sieg-Strecke – allerdings nur bis Dillenburg und auch nicht in allen Intercitys. ARCHIVFoto © Christogeros, Christos

Das Deutschland-Ticket gilt seit dem 1. Juli 2023 nun auch in vielen Intercitys auf der Ruhr-Sieg-Strecke – aber nicht in allen, wie eine Recherche zeigt. Bahnreisende sollten genau hinschauen, denn es gibt Ausnahmen.

Lennetal – Einfach mit dem Deutschland-Ticket in einen Intercity auf die Ruhr-Sieg-Strecke einsteigen und bis zur Endstation fahren – so einfach ist es leider immer noch nicht. Zwar hat die Deutsche Bahn verkündet, dass zum 1. Juli 2023 das Deutschland-Ticket auch in den Intercitys auf der Linie 34 – also auf der Ruhr-Sieg-Strecke – gilt. Doch es gibt Ausnahmen.

Diese Ausnahmen sehen konkret wie folgt aus: Das Deutschland-Ticket gilt in allen Intercitys auf der Ruhr-Sieg-Strecke nicht bis zur Endstation, sondern nur für Fahrten zwischen Dortmund und Dillenburg. Wer also zum Beispiel von Lennestadt nach Frankfurt möchte, kann bis Dillenburg mit dem Deutschland-Ticket fahren, muss dann allerdings ein weiteres Ticket für die Fahrt von Dillenburg nach Frankfurt ziehen.

Fallstricke für Reisende: 49-Euro-Ticket gilt nicht in allen Intercitys

Darüber hinaus müssen Bahnreisende darauf achten, welche Intercitys sie nutzen. Die meisten verkehren als Nahverkehrszüge auf der Ruhr-Sieg-Strecke und fahren dabei auch die Haltestellen im Kreis Olpe und im Märkischen Kreis an – also Lennestadt-Altenhundem, Lennestadt-Grevenbrück, Finnentrop, Plettenberg, Werdohl, Altena und Letmathe. Für diese Züge ist das Deutschland-Ticket gültig.

Aber es gibt auch vier Intercitys, die zwar in Altenhundem halten, dann aber erst wieder in Siegen oder Letmathe. In diesen Fernverkehrs-Intercitys gilt das Deutschland-Ticket ausdrücklich nicht. Konkret sind das der IC 2227 (10.28 Uhr ab Altenhundem Richtung Frankfurt), der IC 2322 (11.32 Uhr Richtung Norddeich), der IC 2321 (14.28 Uhr Richtung Frankfurt) und der IC 2228 (15.32 Uhr Richtung Hamm).

Ende Juni hatten Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) und die DB Fernverkehr verkündet, eine Einigung bezüglich der Nutzung des Deutschland-Tickets auf der Ruhr-Sieg-Strecke erzielt zu haben. Das vergünstigte Ticket gilt seit Samstag, 1. Juli, auf der Strecke – mit den vorgenannten Ausnahmen.