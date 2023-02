35 000 Euro Sachschaden, drei Leichtverletzte: Mehrere Unfälle am Wochenende

Von: Jona Wiechowski

Zu mehreren Verkehrsunfällen musste die Polizei am Freitag und Samstag ausrücken. © Becker, Thorsten

Drei Leichtverletzte, dazu ein Sachschaden von mehr als 35 000 Euro: Das ist Zusammenfassung von fünf Einsätzen, die sich zwischen Freitag und Samstag ereignet haben.

Altena – Gegen 13.30 Uhr hat sich am Freitag ein kleinerer Unfall ereignet. Laut Polizeibericht befuhr ein 75-Jähriger aus Altena mit seinem Auto die Jahnstraße im Bereich der dortigen Grundschule. „Hierbei übersah er die circa 0,25 Meter hohen Metallpfosten, welche sich mittig auf der Fahrbahn befinden.“ Folge: Die Ölwanne des Pkw wurde beschädigt. Die Feuerwehr wurde zum Abstreuen hinzugerufen. Sachschaden: Rund 2500 Euro.

Crash beim Ausparken

Am Freitagabend, gegen 18.25 Uhr, beabsichtigte eine 21-Jährige aus Nachrodt-Wiblingwerde in der Linscheidstraße mit ihrem Auto von einem Parkstreifen aus auf die Fahrbahn zu fahren. Hierbei übersah sie laut Polizei den Pkw einer 32-Jährgen aus Nachrodt-Wiblingwerde. Es krachte. Sachschaden: Rund 8500 Euro.

Gegen Zaun gekracht

Gegen 23.15 Uhr ereignete sich auf der Rahmedestraße am Freitag der nächste Unfall. Laut Polizeibericht war ein 18-jähriger Altenaer mit seinem Auto auf der Rahmedestraße in Fahrtrichtung Altena unterwegs. „In einem Kurvenbereich geriet er ins Schleudern, kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Zaun/Geländer“, heißt es im Polizeibericht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Sachschaden: Rund 3000 Euro.

Mountainbiker fährt gegen Auto

Einen Unfall mit Personenschaden meldet die Polizei am Samstag gegen 2.40 Uhr. „Ein 31-Jähriger aus Altena befuhr mit einem Mountainbike den Brachtenbecker Weg bergwärts. Auf Höhe der Hausnummer 96 fuhr er gegen einen, am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw“, berichtet die Polizei. Dabei verletzte er sich leicht. „Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum des Radfahrers“, heißt es weiter. „Eine Blutprobe wurde im Krankenhaus entnommen.“ Die Heckscheibe des geparkten Pkw ist durch den Zusammenstoß zersplittert. Sachschaden: Rund 1300 Euro.

Zwei Leichtverletzte, hoher Sachschaden

Erheblicher Sachschaden und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 14.14 Uhr ereignet hat. Ein 75-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Rahmedestraße in Richtung Altena. „Aus bisher ungeklärten Gründen geriet sie zu weit auf die Gegenfahrbahn, wodurch ein entgegenkommender 62-jähriger Pkw-Führer aus Altena ausweichen musste“, schreibt die Polizei. Ein Zusammenstoß mit dem Pkw der 75-Jährigen ließ sich jedoch nicht verhindern. Zusätzlich kollidierte der 62-Jährige mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Sachschaden: Rund 20 500 Euro.