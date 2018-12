26-Jähriger tritt Tür ein und beleidigt und bedroht Polizisten

Altena - Kurioser Fall für die Polizei: Ein Drogenkranker ruft auf der Wache an, stößt wilde Drohungen aus, beleidigt und bedroht dann die Polizei in seinem Telefonat.

Dazu äußert sich die Pressestelle der Polizei: „Unter Drogen stehend sollte man lieber nicht die Polizei anrufen und schon gar nicht beschimpfen.“

Ein 26-jähriger Altenaer tat es in der Nacht zu Mittwoch dennoch. Er wandte sich per Notruf an die Polizei, beschuldigte die Beamten, etwas bei ihm gestohlen zu haben und stieß massive Drohungen aus.

Unter Drogen die eigene Tür eingetreten

Natürlich gingen die Polizeibeamten den Vorwürfen postwendend nach. Sie fanden tatsächlich eine eingetretene Tür und Hinweise auf Drogenkonsum vor. Der Wohnungsinhaber kam kurz darauf herein und berichtete unbedarft, welche Drogen er genommen hatte. Die Tür hatte er nach eigenen Angaben selbst vor kurzem eingetreten.

Die Polizei abschließend: „Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Stadt hat der hinzu gerufene Notarzt den Mann zwangseingewiesen.“