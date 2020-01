Raser auf der B236: Fast mit Tempo 90 in 50er-Zone erwischt

Das wird teuer: Mit Tempo 88 rauschte ein Fahrer geradewegs in eine Polizeikontrolle an der B236. Erlaubt ist dort Tempo 50. Das kommt jetzt auf den V Verkehrsrowdy zu.

Altena – Mit stattlichen 88 km/h hat die Polizei einen Raser am Montag an der Werdohler Straße (B 236) erwischt. Erlaubt ist dort, in der geschlossenen Ortschaft, Tempo 50.

Der Fahrer muss mit 160 Euro Bußgeld, zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei in Flensburg sowie möglicherweise auch einem Monat Fahrverbot rechnen.

Zudem erwischten die Beamten bei der Kontrolle von 14.55 bis 17.10 Uhr weitere 53 Verkehrssünder. Insgesamt passierten 505 Fahrzeuge in die Messstelle.