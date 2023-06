Ohne Förderverein unmöglich: Grundschüler verbringen besonderen Ausflug

Teilen

Die Schüler der Klasse 4c nutzten die Pause, um sich mit Autogrammkarten zu versorgen. © Schule

Genau 208 Kinderaugen vom Schulstandort Dahle der Gemeinschaftsgrundschule Altena verfolgten am Mittwoch gebannt Heidis Abenteuer in der Großstadt. Denn das Mädchen aus den Bergen stand nebst Ensemble in der Freilichtbühne Herdringen auf der Bühne – und war den mehr als 100 Kindern samt Begleitern einen schon Tradition gewordenen Besuch in Arnsberg wert.

Altena – „Am besten fand ich, als Heidi ihren besten Freund kennengelernt hat, den im Rollstuhl“, berichtet Josephine Zmuda aus der Klasse 3c. Highlight für Klassenkameradin Jill Grefe war ganz klar, „als sie zum Schluss wieder nach Hause gekommen ist“. Von langer Hand geplant, konnte der Schulausflug zur Freilichtbühne nach einer coronabedingten Unterbrechungsphase nun schon zum zweiten Mal wieder stattfinden.

„Ohne unseren Förderverein vom Standort Dahle wäre eine Fahrt wie diese mit einem gesamten Schulstandort schlichtweg nicht bezahlbar“, betont Schulleiter Wolfgang Wilbers. Denn wie gemeinhin bekannt sei so ziemlich alles teurer geworden, eben auch das Mieten von Reisebussen – „die für uns organisatorisch einzig machbare und sinnvolle Form der Anreise nach Arnsberg.“ Und genau diese Kosten hat nunmehr der Förderverein übernommen, so dass für die Elternschaft lediglich die Ticketpreise zu tragen waren.

„Wir können jeden, der ein Kind einschult, nur ermutigen, dem Förderverein der entsprechenden Schule beizutreten“, sagt die Dahler Fördervereinsvorsitzende Caroline Ossenberg-Engels. „Jeder Euro hilft, das Schulleben mit Aktionen wie diesen, aber auch mit Spielgeräten und anderen kostspieligen Anschaffungen, zu bereichern.“ In der Schule jedenfalls rechnet man auch im nächsten Jahr wieder fest mit der Unterstützung durch die Eltern und plant schon den nächsten Herdringen-Besuch.