165 Läufer schaffen 629 Runden

Frida (Mitte) hatte Mama Rabea Balkenhol und Papa Michael Feldmann mitgebracht. © Koll, Michael

„Sie waren nach jeder Runde mehr motiviert, noch eine weitere zu laufen“, hatte Franziska Bayerl beobachtet. Die Marketingbeauftragte der Stadtwerke Altena war sichtlich beeindruckt von den fünf Jungs, die für den FC Altena an der Aktion „Lauf für Deinen Verein“ teilnahmen.

Altena – Benjamin, Domenik, Lukas, Marlon und Tristan hatten bereits im Vorjahr ihren Beitrag zu diesem Sponsorenlauf für ihren FCA geleistet. Jetzt liefen sie abermals – wie schon 13 Monate zuvor – jeder fünf Runden um die Fuelbecker Talsperre. Die Stadtwerke spenden pro gelaufener Talsperren-Umrundung fünf Euro an einen Wunschverein - egal, ob Sport-, Kultur- oder Schützenverein. „Dieses Jahr haben wir das Ganze extra in den September gelegt, um dem Hochsommer zu entgehen“, erläuterte Mitorganisator Hendrik Siebecke, Stadtwerke-Vertriebsleiter, eine vorherige Hoffnung, die von den hohen Temperaturen am Wochenende jedoch enttäuscht wurden.

Und so klagte FCA-Läufer Tristan nach erledigter Laufarbeit auch: „Es war anstrengend und echt ein bisschen warm.“ Sein Mitstreiter Benjamin aber reckte dennoch den Daumen in die Höhe und rief aus: „Es war trotzdem gut.“ Die beiden und ihre drei Mitläufer bestätigten dann den Eindruck Bayerls, dass ihre Motivation mit jeder Runde eigentlich nur noch größer wurde. Doch irgendwann mussten sie doch vor der erbarmungslosen Sonne kapitulieren.

Das tat Frida bereits nach einer Runde. Doch damit ist sie in ihrer Altersklasse gleichwohl konkurrenzlos. Die Zweijährige schien jedenfalls nach ihrem Einsatz mit sich und der Welt zufrieden. Zurückgelegt hatte sie die Talsperren-Umrundung übrigens stehend in ihrem Kinderwagen, den Mama Rabea Balkenhol schob.

Papa Michael Feldmann ließ seine zwei Frauen dann allerdings am Start- und Zielpunkt stehen und legte noch drei weitere Runden obendrauf. Danach erzählte er: „Wir waren auch schon voriges Jahr dabei.“ Die Mama fügte hinzu: „Da sind wir aber ohne Frida gelaufen.“ Auf die habe damals noch die Tante aufgepasst.

Liefen für den FC Altena (v. l.): Lukas, Tristan, Benjamin, Marlon und Domenik. Jeder schaffte fünf Runden um die Fuelbecker Talsperre. © koll

Die jungen Eltern haben sich an der Stadtwerke-Aktion sogar 2020 bereits beteiligt. Da fand die Spendensammlung noch - anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Dahler Freibades - im kühlen Nass statt, welches sich viele Teilnehmer am Samstag so sehr gewünscht hätten. Somit war Frida die jüngste Teilnehmerin dieses Laufevents 2023 - die älteste hingegen war Hilde Wahl. Die 99-jährige wurde von ihrer Tochter Elke Eckert begleitet. Zusammen liefen sie vier Runden für den SV Altena. Bayerl und Siebecke erklärten: „Wir waren völlig sprachlos.“

Ohnehin waren sich die beiden Organisatoren einig: „Wir haben vor den Läufern angesichts der heutigen Gluthitze den größten Respekt.“ Und so fassten sie am Ende einen spontanen Entschluss. 165 Läufer hatten 629 Runden hinter sich gebracht und somit 3145 Euro für 24 verschedene Vereine erkämpft. „Wir werden die Summe aber auf 5000 Euro aufstocken - quasi ein Hitzebonus“, verkündete Bayerl.

Die Extrasumme wird auf alle bedachten Vereine aufgeteilt werden. Fest steht unabhängig davon, dass Städtisch Rahmede Altena (SRA) Titelverteidiger ist. Nachdem dieser Verein im Vorjahr mit 151 absolvierten Runden ganz oben auf dem Treppchen landete, wurden am Wochenende nun 167 Runden für SRA gelaufen.

Vom Bronze-Rang im Vorjahr kämpfte sich der FC Altena nicht zuletzt dank des jugendlichen Einsatzes auf die Silber-Position vor. Auch die FCA-Unterstützer waren fleißiger, als im noch 2022. Statt 131 liefen sie nun 157 Runden. Dritter wurde in diesem Jahr der Tierschutzverein Balkanpfoten mit 57 zu seinen Gunsten gelaufenen Runden.

Damit wurden zwar insgesamt 454 Runden weniger als im Vorjahr zurückgelegt. Doch die erlaufene Summe lag angesichts des Stadtwerke-Hitzebonus lediglich 470 Euro unter dem 2022er Ergebnis. Mit 24 Vereinen wurden fünf weniger als vor 13 Monaten von den Teilnehmern berücksichtigt.

Stadtwerke-Mitarbeiterin Franziska Bayerl (links) erläuterte einigen potenziellen Läufern die Regularien. © Koll, Michael