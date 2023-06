16-Jähriger baut betrunken und ohne Führerschein einen Autounfall

Von: Markus Wilczek

Teilen

Die Polizei in Altena musste am Freitagabend einen Unfall aufnehmen, den ein betrunkener 16-Jähriger verursacht hat. © Stefan Puchner/dpa

Da staunten selbst die eingesetzten Polizisten nicht schlecht, als sie am Freitagabend um 22.10 Uhr zu dem vermeintlichen Bagatellunfall an der Fritz-Thomee-Straße in Altena kamen.

Altena - Denn verursacht hatte diesen ein 16-Jähriger, der einen schwarzen Golf ohne Führerschein, dafür aber betrunken gefahren war – bis er in Höhe von Hausnummer 45 mit einem geparkten weißen Skoda Scalia kollidierte. Doch damit nicht genug: Vor dem Unfall hatte er die Einbahnstraße auch noch in die falsche Richtung befahren.

Nachdem die Beamten bei dem 16-Jährigen den Alkoholgeruch festgestellt hatten, nahmen sie ihn mit zur Wache. Dort nahm ein Arzt eine Blutprobe. „Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme wurde der 16-Jährige an seine Erziehungsberechtigte übergeben“, teilte die Polizei mit. Die Beamten schrieben mehrere Strafanzeigen.

Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 700 Euro.