15-Jähriger bestiehlt 14-Jährigen und bedroht ihn

Altena - Diesen Spaziergang über die Fritz-Berg-Brücke wird ein 14-Jähriger so schnell nicht vergessen. Er wurde Sonntag ausgeraubt und noch bedroht.

Am Sonntag, 1. März, griff gegen 16.30 Uhr ein 15-jähriger Altenaer auf der Fritz-Berg-Brücke in die Jacke eines 14-Jährigen und zog dessen Geldbörse aus einer Tasche. Anschließend nahm er vor den Augen des fast Gleichaltrigen Bargeld aus der Geldbörse und drohte seinem Opfer Schläge an, sollte er sich wehren oder etwas von dem Diebstahl berichten. Dann entfernte sich der Heranwachsende in unbekannte Richtung. Der Geschädigte informierte umgehend die Polizei, die den Tatverdächtigen 15-Jährigen kurze Zeit später am Bahnhof antraf und mit zur Wache nahm. Dort wurde der Vater einbestellt, der seinen Sohn mit nach Hause nahm. Wie die Polizei abschließend mitteilt, wurden Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen. Der Diebstahl und die Bedrohung werden nicht folgenlos bleiben.