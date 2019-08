Baustellenfahrzeug verliert Asphalt - wichtige Verbindungsstraße im MK gesperrt

Schalksmühle/Halver - Ein Baustellenfahrzeug hat Asphalt verloren - und damit größere Abschnitte der Hälverstraße und der Straße Herbecke "versaut". Die Straßen sind gesperrt - für Anlieger gelten Sonderregeln.

Die Hälverstraße ist in Fahrtrichtung Halver ab der Einmündung Herbecke bis auf weiteres gesperrt. Ebenso ist die Straße Herbecke in beiden Richtungen voll gesperrt. Das teilte die Feuerwehr am Samstag mit.

Ausgerechnet während ihres offiziellen Festakts "150 Jahre Löschgruppe Dahlerbrück" wurde die Löschgruppe Dahlerbrück gleich zwei mal zu Einsätzen alarmiert. Aufgrund der besonderen Situation übernahm jeweils die Löschgruppe Schalksmühle. Besonders der zweite Fall zieht Konsequenzen nach sich, von denen Verkehrsteilnehmer nicht gerade begeistert sein dürften.

Asphalt klebt auf der Fahrbahn

Gegen 21.37 Uhr am Freitagabend ging die Alarmierung ein, wie die Feuerwehr am Samstagmorgen mitteilte. Auf der Hälverstraße in Fahrtrichtung Halver und auf der Straße Herbecke hatte ein Baustellenfahrzeug Asphalt verloren, der sich "teils punktuell, teils großflächiger" an der Fahrbahn anhaftete.

Das stelle für Zweiradfahrer und auch alle anderen Verkehrsteilnehmer eine erhebliche Gefahr dar. "In Absprache mit der Polizei und den Ordnungsämtern aus Halver und Schalksmühle entschloss man sich letztlich zu einer Sperrung der Hälverstraße in Fahrtrichtung Halver ab dem Abzweig Herbecke und der Sperrung der Straße Herbecke selbst", so die Feuerwehr.

Feuerwehr übernimmt Absperrmaßnahmen

Da weder Straßen.NRW noch der Bauhof der Gemeinde Schalksmühle erreichbar gewesen seien, übernahm die Feuerwehr die Absperrmaßnahmen und konnte gegen 0.10 Uhr wieder einrücken, heißt es weiter von der Feuerwehr.

Die Gemeinde Schalksmühle wird demnach versuchen eine Lösung für die Beseitigung des Asphalts zu finden. Anliegern ist ein Befahren der betroffenen Stellen unter besonderer Beachtung der Gefahren gestattet.

Noch ein Einsatz: Alarmierung zum Schornsteinbrand

Bereits gegen 20.11 Uhr war die Löschgruppe Dahlerbrück am Freitag zu einem Schornsteinbrand an der Volmestraße gerufen worden. Auch diesen Einsatz übernahm wegen des laufenden Festakts die Löschgruppe Schalksmühle, zusammen mit einigen Kameraden der Löschgruppe Winkeln und dem stellvertetenden Leiter der Feuerwehr.

Die Erkundung der Feuerwehr ergab, dass zwar zeitweise dichterer und teilweise auch dunklerer Rauch aus einem Schornstein kam, dass das jedoch keine Gefahr darstellte. "Es kam zu keinem Brand innerhalb des Schornsteins. Nach 25 Minuten konnte der Einsatz beendet werden", so das Fazit der Feuerwehr. -eB

