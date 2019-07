Mehrere aktuelle Taten: Suchen Diebe jetzt ganz gezielt die MK-Freibäder heim?

Märkischer Kreis - Am Mittwoch (26. Juni) wurde ein Mountainbike geklaut, nur zwei Tage später ein Rucksack auf der Liegewiese ausgeräumt: Suchen Diebe gezielt das Freibad Leitmecke in Menden heim? Oder gar sämtliche Bäder im Märkischen Kreis? Vergleichbare Fälle gibt es aus Iserlohn und Neuenrade.

Die Mitteilung der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis zum Diebstahl in der Mendener Leitmecke von Freitagabend (28. Juni) ist schon die dritte des Montages.

Vorausgegangen waren schon solche zu einem Diebstahl im Iserlohner Seilerseebad sowie am Baggersee in Neuenrade unweit des dortigen Freibades.

In Iserlohn waren einem Zwölfjährigen am Samstag Schuhe und Hose samt Fahrradschlüssel ebenfalls auf der Liegewiese gestohlen worden. Der Vater des jungen Diebstahlopfers musste vor den Augen der Polizeibeamten das Fahrradschloss knacken, so dass wenigstens das Bike "gerettet" werden konnte.

Hitzewelle: Badespaß am Nattenberg Zur Fotostrecke

In Neuenrade hatten ein 23-jähriger Werdohler und einer 21-jährige Lüdenscheiderin von Samstag auf Sonntag am Baggersee in Neuenrade übernachtet. Im Laufe der Nacht seien drei Männer gekommen, hätten ein paar Fragen gestellt und seien schnell wieder verschwunden gewesen. Am nächsten Morgen stellte das Paar dann laut Polizei fest, dass die Geldbörsen samt Bargeld, Papieren und Bankkarten weg waren.

Das sind die schönsten Freibäder und Badeseen der Region

Damit aber zurück zum Freibad Leitmecke in Menden: Hier war das Opfer des Diebstahls auch 13 Jahre jung. Am Freitagabend hatte der Jugendliche gegen 17.45 Uhr seinen Rucksack unter einem Handtuch auf die Liegewiese gestellt.

Pool Party im Freibad Friedrichstal Zur Fotostrecke

"Als er eine halbe Stunde später zurückkam aus dem Wasser, fehlten das Mobiltelefon (Samsung S7/silber/schwarze Hülle mit weißen Punkten an der Innenseite) eine Freibad-Saisonkarte und vier Euro Kleingeld", so die Polizei.

Brennpunkt Schwimmbad: Wenn die Stimmung den Siedepunkt erreicht

Ein Sprecher der Polizei wies auf Nachfrage noch einmal darauf hin, dass es in Freibädern grundsätzlich so gut wie keinen sicheren Ort für Wertgegenstände gebe.

Smartphone am besten zuhause lassen - oder jemand passt auf

Selbst abschließbare Schränke müsse man sich sehr genau ansehen, weil die häufig leicht aufzubrechen seien. In diesem Zusammenhang erinnerte der Sprecher an eine Diebstahl-Serie im Familienbad Nattenberg in Lüdenscheid.

Wirklich sicher ist wohl nur der, der nicht alleine zum Schwimmen geht: Wenn jemand auf der Liegewiese bleibt und auf die Sachen aufpasst, haben Diebe eigentlich keine Chance.

Am besten lässt man wohl vor allem das Smartphone zuhause - auch auf Kosten der Erreichbarkeit und in Kauf nehmend, dass das eine oder andere Selfie nicht gemacht werden konnte...

Und wer selbst nicht beklaut werden möchte, sollte zudem um sich herum die Augen offen halten und schauen, ob sich Unbekannte auffällig verhalten und möglicherweise nach Beute Ausschau halten, wenn die Badegäste gerade im Wasser sind.