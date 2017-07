Zwei Verletzte bei Unfall auf der A46 am Iserlohner Seilersee

Iserlohn - Rund eine Stunde lang war die A46 von Hagen in Fahrtrichtung Hemer am Samstagabend wegen eines Unfalls gesperrt. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Zum Glück bestätigte sich die Erstmeldung über eine eingeklemmte Person nicht.

Um 18.44 Uhr war der Feuerwehr Iserlohn der Unfall auf der A 46 in Fahrtrichtung Hemer kurz vor der Anschlussstelle Seilersee gemeldet worden.

"Ein Fahrzeug war aus ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke gefahren und rutschte noch einige Meter an der Leitplanke entlang. Dabei verlor das Fahrzeug das rechte Vorderrad. Zwei nachfolgende Fahrzeuge konnten nicht mehr ausweichen und kollidierten mit dem auf der Fahrbahn liegenden Vorderrad", heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr zum Unfallhergang.

Und weiter: "Eingeklemmt war zum Glück niemand. Allerdings mussten zwei Personen leicht verletzt in Krankenhäuser transportiert werden."

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Autobahn in Richtung Hemer rund eine Stunde gesperrt. Im Einsatz waren der Rüstzug der Berufsfeuerwehr, je ein Rettungswagen aus Hemer und Iserlohn, sowie die Löschgruppen Bremke und Iserlohner Heide der Freiwilligen Feuerwehr. - eB