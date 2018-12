Zwei Männer wollen 94-Jährigem Jacken schenken - jetzt ist er um einiges ärmer

Iserlohn - Zwei Männer wollten ihm vier Jacken "schenken", stattdessen ist er nun um einen vierstelligen Bargeldbetrag ärmer: Ein 94-jähriger Iserlohner ist am Montag auf zwei Betrüger hereingefallen.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Senior die Unbekannten an der Sparkasse getroffen. "Im Stil der bekannten 'Enkel-Betrugsmasche' am Telefon taten die Männer so, als wären sie ehemalige Kollegen. Sie boten ihm an, ihn in ihrem Pkw nach Hause zu bringen", heißt es im Polizeibericht.

Dort ging einer der Männer mit in die Wohnung und bot seinem "Gastgeber" an, ihm vier Leder-Winterjacken, die er aus einer Tasche holte, zu "schenken". Der Senior wollte sich daraufhin bei dem "Gast" für das Geschenk revanchieren. "Darauf habe der Fremde die vierstellige Summe verlangt. Es wurde verhandelt, der Senior ließ sich erneut zur Sparkasse fahren und hob die vereinbarte Summe ab", teilt die Polizei mit.

Opfer gibt Täterbeschreibung

Die Männer bedankten sich schließlich bei dem 94-Jährigen und fuhren mit einem silberweißen Pkw davon. Möglicherweise handelt es sich dabei laut Polizei um einen Mercedes.

Das Opfer beschreibt einen der Männer wie folgt: Er soll etwa 50 Jahre alt sein, grau melierte Haare und hellblaue Augen haben. Er trug einen dunklen Mantel. Beide Männer sprachen akzentfrei Deutsch.

Die Polizei stellte die "minderwertigen" Lederjacken sicher und ermittelt nun wegen Betruges.