Taxi erfasst Männer (74/78) in Iserlohn auf Zebrastreifen - schwer verletzt

Auf der Karl-Arnold-Straße

Iserlohn - Schlimmer Unfall am Donnerstagabend in Iserlohn! Auf einem Fußgängerüberweg samt Zebrastreifen auf der Karl-Arnold-Straße erfasste ein Taxi zwei ältere Männer (74/78), die gerade die Straße überquerten. Sie kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser nach Hagen und Iserlohn.