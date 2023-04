Entwarnung nach Vermisstenmeldung im MK: Mädchen wieder da

Teilen

Kurz nach der Vermisstenmeldung kam schon die Entwarnung: Die beiden vermissten Mädchen aus dem Märkischen Kreis sind wieder da.

Knapp 48 Stunden waren eine 13-Jährige und eine 15-Jährige vermisst. Gegen 14 Uhr am Freitagnachmittag waren die Mädchen zuletzt in Hemer gesehen worden. Am Sonntagmittag veröffentlichte die Polizei ein Foto der beiden.

Doch schon kurz danach folgte die Entwarnung. Die Kinder wurden „wohlbehalten durch die Polizei angetroffen“, heißt es in einer Folgemeldung.