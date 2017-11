Zwei Kinderwagen angezündet: Polizei sucht Brandstifter von Iserlohn

In der Nacht zwei Mal Feuer in Mehrfamilienhaus

Iserlohn - Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ermittelt seit der Nacht wegen zweifacher vorsätzlicher Brandstiftung in Iserlohn: Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Steinhügel waren binnen zweieinhalb Stunden zwei Kinderwagen im dritten Obergeschoss angezündet worden, der Sachschaden geht in die Tausende. Verletzt wurde niemand.