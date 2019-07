Zwei Feuer in der Nacht: War es Brandstiftung?

Hemer - Zweimal musste die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag ausrücken. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Die ersten Flammen loderten um kurz nach Mitternacht am Mühlackerweg in Hemer. Eine Zeugin entdeckte im Vorbeifahren einen brennenden Sack, der an einem Baum lehnte. In dem Sack steckte Grünabfall.

Eine halbe Stunde später brannte zwei Häuser weiter ein weiterer Sack mit Grünabfällen. Im ersten Fall beschädigten die Flammen den Baum, im zweiten Fall hatte das Feuer auf einen Gartenzaun und einen Busch übergegriffen. Die Feuerwehr löschte beide Brände.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Hemer unter der Rufnummer 02372/9099-0 entgegen.