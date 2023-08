Pkw- und Wohnmobilbrand

+ © Freiwillige Feuerwehr Menden Bei Ankunft der Einsatzkräfte brannte das Wohnmobil in voller Ausdehnung © Freiwillige Feuerwehr Menden

Zwei Einsätze am selben Einsatzort für die Feuerwehr. Am vergangenen Wochenende brannten in Menden ein Pkw und ein Wohnmobil.

Menden - Zwei Nächte, zwei Brände, ein Einsatzort. Am vergangenen Wochenende, 29. und 30. Juli, wurde die Freiwillige Feuerwehr Menden (NRW) gleich zweimal zur Straße Oberm Rohlande alarmiert. Beide Male galt es, ein Feuer zu löschen.

Zwei Brände am selben Ort: Feuerwehr Menden zweimal im Einsatz

Die erste Alarmierung erfolgte in der Nacht zu Sonntag. Gegen 3 Uhr rückten die Einsatzkräfte ein erstes Mal an. Ein Pkw stand in Flammen. Unter Atemschutz gelang es den Kräften, das Feuer zu löschen, ehe die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden konnte.

Einen Tag später, in der Nacht zu Montag, mussten die Feuerwehrleute dann einige Meter weiter wieder zu Werke gehen. Diesmal brannte ein Wohnmobil in voller Ausdehnung. Durch das schnelle Eingreifen der Wehrleute konnte verhindert werden, dass der Brand sich auf den nahestehenden Wald ausbreiten konnte. Auch hier wurde die Einsatzstelle nach erfolgreichen Löscharbeiten an die Polizei übergeben werden und die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken.

Ähnlich Kurioses, wie die zwei aufeinander folgenden Brände, ereignete sich kurz zuvor ebenfalls in Menden. Ein Anwohner fand am Freitag zwei Ziegen auf seinem Grundstück. Vom Besitzer gab es keine Spur.