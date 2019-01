Zugunfall zwischen Menden und Balve: Feuerwehr muss 200 Meter zu Fuß gehen 

Menden/Balve - Eine RB 54 mit sieben Menschen an Bord ist am Montag zwischen Menden und Balve gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Um die Hönnetal-Bahn zu erreichen, musste die Feuerwehr noch 200 Meter zu Fuß zurücklegen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, leitete der Lokführer nach der Kollision am Montagmorgen eine Gefahrenbremsung ein, wodurch der Zug etwa in Höhe des Kalkwerkes in Oberrödinghausen auf freier Strecke zum Stillstand kam.

Zwar konnte die Feuerwehr Menden die Strecke über das Gelände des Kalkwerkes erreichen, musste aber die letzten 200 Meter zu Fuß zum Standort des Zuges zurücklegen, heißt es weiter.

Fahrgäste werden zum Bahnhof Binolen gebracht

Zum Zeitpunkt des Unfalls hätten sich sechs Fahrgäste und der Zugführer in der Bahn befunden. Sie alle blieben unverletzt.

Alles Wissenswerte zum RB 54 lesen Sie hier

Nach dem Ausleuchten der Unfallstelle zerkleinerten die Einsatzkräfte den Baum mittels einer Kettensäge und konnten so die Strecke wieder freiräumen. Insgesamt dauerte es wegen der schwierigen Erreichbarkeit des Unfallortes 45 Minuten, bis die Strecke wieder befahrbar war.

#RB54 Baum im Gleis zw. #Binolen und #Lendringsen beseitigt. In Kürze fahren die Züge wieder auf der geplanten Strecke mit allen geplanten Halten. In der Folge kommt es wahrscheinlich zu Verspätungen und Teilausfällen. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) January 14, 2019

Während der gesamten Maßnahmen blieben die Fahrgäste laut Feuerwehr im Zug. Dieser sei im Anschluss in den Bahnhof Binolen eingefahren, wo er durch Mitarbeiter der Bahn auf Schäden untersucht werden sollte. -eB/dpa