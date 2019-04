Zoll, Polizei und Ordnungsamt nehmen nächste Shisha-Bar im Kreis ins Visier

Hemer - Eine Shisha-Bar in der Hemeraner Innenstadt bekam am Mittwochabend unangekündigten Besuch: Um 20.25 Uhr stand eine "Delegation" von Zoll, Polizei und Ordnungsamt vor der Tür.

Letzteres war federführend bei dem Einsatz, bei dem - wie in vielan anderen Städten auch - den Betreibern des Etablissements und deren geschäftlichen Gepflogenheiten auf den Zahn gefühlt werden sollte.

Als wichtigstes Gerät dabei erwies sich zunächst der CO-Warner der Polizei. Wie so oft liegt schlugen diese aufgrund einer kritischen Konzentration von Kohlenmonoxid an.

Zwar ist diese in Shisha-Bars nur selten so gefährlich hoch wie in Fällen defekter Heizungsthermen oder bei unsachgemäßen Feuerstellen in geschlossenen Räumen, aber regelmäßig werden bei Kontrollen durchaus bedenkliche Werte festgestellt.

Feuerwehr ebenfalls vor Ort

Der Einsatz der Feuerwehr bei solchen Razzien ist daher keine Seltenheit. So auch bei einer Durchsuchung einer Bar im benachbarten Iserlohn Anfang des Jahres. Auch in Hemer musste die Feuerwehr tätig werden.

Welches konkrete Ziel die Razzia in Hemer am Mittwoch hatte und welche Ergebnisse sich dabei ergaben, wird voraussichtlich im Laufe des Tages vom Dortmunder Hauptzollamt bekannt gegeben.

Üblicherweise stehen unversteuerter Tabak, weniger harte Drogen wie Cannabis oder auch Schwarzarbeit im Fokus der Beamten.

