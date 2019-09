Zigarettenautomat aus der Eisdiele geschleppt und auf Wiese geknackt

Tatorte an der Hauptstraße in Hemer bzw. in Apricke

Hemer - Das gibt's auch nicht alle Tage! Einbrecher, die sich die Eisdiele Venezia an der Hauptstraße in Hemer als Schauplatz für ihr Treiben "ausgesucht" hatten, schleppten kurzerhand den kompletten Zigarettenautomaten aus dem Gebäude, den sie dann in Apricke auf einer Wiese aufbrachen.