Zeugen für zwei Unfallfluchten gesucht

Iserlohn/Letmathe - Die Polizei Iserlohn sucht Zeugen für zwei Unfallfluchten, die sich am Mittwoch in Iserlohn und Letmathe ereigneten.

Ein 17-jähriger Mofafahrer befuhr am Mittwoch gegen 15.10 Uhr die Hansaallee in Fahrtrichtung Osten, als ein Autofahrer mit seinem silbernen Pkw aus der Zollernstraße geradeaus in die Barbarossastraße fuhr, ohne auf den Mofafahrer zu achten. Dieser musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stark abbremsen. Hierdurch kam er zu Fall und verletzte sich. Er wurde dem Krankenhaus zugeführt.

Der Pkw Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Mofafahrer zu kümmern.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich auch am Mittwoch gegen 07.45 Uhr auf der Gennaer Straße Höhe der dortigen Gleisanlage.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Fahrzeug von der Gennaer Straße in Fahrtrichtung Stenglingser Weg. Beim Überqueren des dortigen Bahnüberganges, vermutlich bei Schrankensenkung, beschädigte er den ersten, rechten Schrankenbaum. Es entstand Sachschaden. Der Schrankenbaum musste ausgetauscht werden.

Die Polizei in Iserlohn (Tel.: 02371 9199-0 oder 9199-7106) sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher für den Unfall an der Hansaallee und am Stenglingser Weg geben können.