Unfallzeugen gesucht: Wer war die Rüpel-Fahrerin im schwarzen Audi?

Kollision durch rücksichtsloses Manöver in Iserlohn verursacht

Iserlohn - Feierabendverkehr, partout keine ausreichend große Lücke in der Autoschlange, das Abbiegen ist unmöglich. Denkste! Eine Unbekannte im schwarzen Audi tritt am Montagabend trotzdem aufs Gas und schert aus - frei nach dem Motto: Die anderen haben ja auch eine Bremse. Das rüpelhafte Gehabe hat Folgen: Mehrere Pkw müssen abrupt bremsen, zwei kollidieren. Die Verursacherin macht sich aber einfach in Richtung Menden aus dem Staub. Jetzt wird sie von der Polizei intensiv gesucht.