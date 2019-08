Zeuge aus MK entdeckt Mann mit Waffe am Fenster, dann gerät er selbst ins Visier - Großeinsatz!

Märkischer Kreis/Hagen - Ein Zeuge aus dem Märkischen Kreis entdeckte am Fenster eines Mehrfamilienhauses einen Mann mit Waffe, der gezielt aufs Rathaus in Hohenlimburg schoss. Dann richtete der Schütze die Waffe auf den Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, hörte der Zeuge am frühen Freitagmorgen in Hohenlimburg mehrere Schussgeräusche im Bereich der Preinstraße. Als der Mann aus Iserlohn genauer hinsah, konnte er einen Mann an einem Fenster eines Mehrfamilienhauses beobachten, der zunächst gezielt in Richtung Hohenlimburger Rathaus schoss.

Als der Mann ihn bemerkte und dann auf den Zeugen zielte, informierte dieser umgehend die Hagener Polizei. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus.

Im Rahmen des Einsatzes mehrerer Streifenwagen wurden schließlich drei Männer aus Hagen angetroffen. Bei dem 22-Jährigen, 29- und 31-Jährigen wurden mehrere sogenannte Softairwaffen sichergestellt.

Zwei der Männer wurden in Gewahrsam genommen, gegen alle drei wurden Strafverfahren eingeleitet.