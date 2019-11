Zeitungsbote überrascht Tankstellen-Einbrecher - die knallen ihm Klotür gegen den Kopf

[Update] Ein Zeitungsbote hat mitten in der Nacht zu Freitag Einbrecher in einer Tankstelle überrascht - und bei deren Flucht eine Toilettentür gegen den Kopf bekommen.

Hemer/Iserlohn - Ein Zeitungsbote hat am Freitagmorgen Einbrecher in einer Tankstelle an der Mendener Straße überrascht. Zwischen 2.30 und 3.30 Uhr hebelten unbekannte Einbrecher die Tür zur Kundentoilette auf, um durch eine dortige Wand ins Innere der Tankstelle zu gelangen, teilt die Polizei im MK dazu mit.

Die Einbrecher entfernten demnach das Waschbecken und schlugen ein Loch in die Wand, um dann im hinteren Kassenbereich eine bislang unbekannte Anzahl an Zigaretten zu stehlen.

Zeitungsbote will nachsehen - und bekommt Tür gegen den Kopf

Als der Zeitungsbote gegen 3.30 Uhr die Zeitungen ablegen wollte, bemerkte er die geöffnete Gästetoilettentür. "Als er zur Tür ging, wurde diese aufgestoßen und der 27-jährige Zeitungsbote bekam diese gegen den Kopf", so die Polizei zum Geschehen. Der Zeitungsbote wurde leicht verletzt.

Die beiden Täter liefen daraufhin aus der Tankstelle auf den rückwärtigen Bereich der Mendener Straße. Es entstand erheblicher Sachschaden, heißt es weiter.

Hinweise von weiteren Zeugen nimmt die Polizei in Hemer unter Tel. 02372/9099-0 oder 90995120 entgegen.

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

In der Nacht zu Donnerstag schlugen unbekannte Täter die Scheibe des Hintereingangs eines Geschäftes an der Pütterstraße in Iserlohn ein, teilt die Polizei im MK zu einem weiteren Einbruch mit.

Die Täter betraten das Geschäft, durchsuchten es und stahlen die Registrierkasse, Tee, Süßigkeiten und Shisha Tabak. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall gehen an die Polizei unter Tel. 02371/91990 oder 91996119 erbeten.

Dass etwas nicht stimmt, merkten auch Mitarbeiter eines Mercedes-Händlers in Lüdenscheid, als sie zur Arbeit kamen. Und der Händler ist nicht der einzige im MK, der schon von Tätern heimgesucht wurde.

Unterdessen droht nach dem Brand mehrer Wohnmobile in Ahelle den Besitzern nun der nächste Schock. -eB