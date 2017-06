Dortmunder SEK-Beamte überwältigen 51-jährigen Iserlohner 

In Wohnung verschanzt und mit Selbstmord gedroht

Iserlohn - In Iserlohn hat am Montagabend ein 51-Jähriger aus bislang ungeklärter Motivlage die Polizei zwei Stunden lang in Atem gehalten. Der Mann hatte sich laut einer Pressemitteilung gegen 19.30 Uhr in einer Wohnung in der Weststraße im zweiten Obergeschoss verschanzt und drohte damit, sich umzubringen.