Vier Männer tauschen erst Beleidigungen aus, dann Schläge

Wochenend-Bilanz der Polizei in Iserlohn

Iserlohn - In der Iserlohner Innenstadt ging es in der Nacht zu Sonntag hoch her. Mehrere junge Männer schlugen wüst aufeinander ein. Einer von ihnen musste ins Krankenhaus.