„Zum Glück regnet es nicht!“, freut sich ein Junge. Wir, die Klasse 9d, stehen vor dem Stützpunkt der Organisation Plant-My-Tree und gönnen uns eine kleine Pause. Danach geht es für uns direkt weiter, damit dem Wald neues Leben geschenkt wird.

Wir befinden uns in Lüdenscheid, genauer gesagt mitten im Wald. Plant-My-Tree pflanzt wöchentlich Hunderte Bäume und an diesem Dienstagvormittag setzt die Klasse 9d vom Städtischen Gymnasium Olpe etwa 150 davon in die Erde. Entlang eines zukünftigen Waldlehrpfads soll im Sinne des Umweltschutzes ein ganzes Waldgebiet entstehen und wir aus der 9d sind die erste Gruppe, die helfen darf.

Zwei Wochen vor den Herbstferien eröffnete unsere Klassenlehrerin uns, dass wir bei der von der Firma HP gesponserten Pflanzaktion dabei sein würden. Der PC- und Druckerersteller setzt sich für den Erhalt und die Aufforstung von Waldflächen weltweit ein und investiert weltweit 80 Millionen Dollar in Aufforstungsprojekte des WWF. In Deutschland bieten sie unter anderem Pflanztage für Schulklassen an. Und an diesem Dienstag pflanzen wir nun Roteichen. Nach einer kurzen Einleitung zu Beginn von Plant-My-Tree-Mitarbeiter Sören Brüntgens legten wir vormittags auch schon mit Eifer los.

Der Ablauf des Pflanzens ist theoretisch ziemlich einfach: Man muss lediglich die Bäume aus dem Haufen ziehen, die Wurzeln stutzen, ein Loch ausheben, den Baum reinsetzen und das Loch wieder mit Erde zuschütten. Doch in der Praxis ist dieser Vorgang viel anstrengender, als wir vermutet hatten, als unsere Klassenlehrerin ankündigte, dass wir die Bäume pflanzen würden.

Tierfilmer Andreas Kieling als besonderer Gast

Ein Highlight am Pflanztag war auch das Treffen mit dem Natur- und Tierfilmer Andreas Kieling. Er erzählte uns, wie gefährlich der Job als Tierfilmer wirklich ist und wie er zu dem Beruf des Naturfilmers gekommen ist. Außerdem zeigte er uns besondere Tierbilder und die Überreste einiger Tiere, beispielsweise Knochen und Zähne. Auf die Frage, welches denn das gefährlichste Tier sei, erklärte Kieling, dass die Menschen die gefährlichsten Raubtiere der Welt seien.

Die Rückfahrt zurück nach Olpe

Nachdem unsere Klasse sich von allen verabschiedet hatte, stieg sie in den Bus und fuhr zurück nach Olpe. Nach diesem Tag hatten wir unseren Eltern und Freunden viel zu erzählen. Wir tauschten unsere Gedanken zum Tag aus und erörterten, wie der Tag im Wald so war. Insgesamt war das ein toller Tag, der uns gezeigt hat, wie wichtig es ist, genau jetzt und sofort zu handeln, um die Umwelt zu retten.