Wintereinbruch: MVG stellt den Busverkehr im Kreis ein

Schneeverwehungen am Lüdenscheider Kulturhaus

Märkischer Kreis - Der Wintereinbruch sorgt für Chaos auf den Straßen. Die MVG hat wegen Schnee und Gleiteis den gesamten Linienverkehr im Märkischen Kreis eingestellt.

Auf der A45 ging es am Sonntagmittag teilweise nur im Schritttempo voran. Am frühen Nachmittag staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Süden zwischen Hagen und Lüdenscheid fast über die gesamte Länge.

In den Städten türmen sich die Schneeberge. Auf den Straßen im gesamten Kreis ging kaum noch was.

Im Bereich der B 229 zwischen Neuenrade und Balve sowie den umliegenden Straßen behindern Nebel, Glätte und Schneeverwehungen den Verkehr.

Die Märkische Verkehrsgesellschaft hat reagiert und ihren Linienverkehr eingestellt. Das meldet die MVG auf ihrer Internetseite www.mvg-online.de. Dort gibt es auch aktuelle Informationen über den Service.

Verkehrsprobleme in ganz NRW

Im Sauerland ist der Schneefall besonders stark. Allerdings sorgt der Wintereinbruch auch in ganz Nordrhein-Westfalen für Probleme.

Die Polizeistellen melden zahlreiche Unfälle. Die meisten enden mit Blechschäden.

So ist die aktuelle Verkehrslage