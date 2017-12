Der Winter kommt mit Macht zurück: Busverkehr in vielen Städten eingestellt

Quer stehende Lkw versperren die Heedfelder Straße an der Hohen Steinert

Märkischer Kreis – Die Verschnaufpause ist vorbei. Mit Schnee und Glätte hat sich am Mittwochmittag der Winter im Kreis zurückgemeldet. Die MVG hat den Busverkehr in vier Städten eingestellt. Die Polizei meldet die ersten Unfälle.

Der Morgen und der Vormittag waren ruhig, doch das ändert sich zur Stunde. „Jetzt geht es wieder los“, heißt es aus der Polizei-Kreisleitstelle, bei der die ersten Unfallmeldungen vor allem aus dem Volmetal eingegangen sind.

Die Polizei bittet Autofahrer um Vorsicht. Die Straßen im Kreisgebiet sind rutschig, der Schneematsch friert an. Vor dem Lüdenscheider Bräuckenkreuz stehen Busse und Laster. Auch bei Heedfeld stehen Lkw quer - ebenso auf der Heedfelder Straße an der Hohen Steinert.

Die widrigen Straßenverhältnisse bekommt auch die Märkische Verkehrgesellschaft (MVG) zu spüren. Sie meldete am Mittag die ersten Ausfälle. In Lüdenscheid, Meinerzhagen, Kierspe, Nachrodt-Wiblingwerde und Schalksmühle ist der Linienverkehr eingestellt.

Einschränkungen gibt es auf diesen Buslinien:

In Altena fährt die Linie 34 zurzeit nicht über Nettenscheid.

In Herscheid ist die Linie 54 bis auf weiteres eingestellt.

In Neuenradekann die Waldorfschule derzeit nicht angefahren werden.

In Plettenberg sind die Linien 54 und 70 bis auf weiteres eingestellt.

Des Weiteren kann es laut MVG im südlichen Märkischen Kreis aktuell zu Verspätungen von bis zu 40 Minuten kommen. Eine aktualisierte Übersicht gibt es hier oder direkt bei der MVG.

Die weiteren Wetteraussichten sind für Autofahrer nicht rosig. Bis Freitag soll es immer wieder schneien. Für den Mittwochnachmittag und den Donnerstag sind steife Böen angekündigt.

Der Wintereinbruch bedeutet für die Räumdienste Schwerstarbeit. STL in Lüdenscheid hat seit dem Wochenende 800 Tonnen Salz verstreut. Seit dem Mittag sind 200 Kräfte unterwegs - aufgeteilt in drei Kategorien: Streu-Lkw für Haupt- und Ausfallstraßen, die "Pökelflotte" für die kleinen Wege sowie Bürgersteige und Plätze und eine Armee an Leuten, die Treppen und Bushaltestellen freischaufeln.

+ Der Räumdienst ist im Großeinsatz © Moos Auch in anderen Städten sind die Räumdienste im Dauereinsatz, etwa in Nachrodt, Werdohl oder Neuenrade.

Der Schnee bereitet nicht nur Probleme, sondern auch viel Freude - bei Kindern und Freunden des Wintersports.

