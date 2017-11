Glatte Straßen: Mehr als 60 Unfälle im Berufsverkehr

[Update 12.30 Uhr] Lüdenscheid - Der Winter ist da, und mit ihm das Chaos auf den Straßen. Im Märkischen Kreis kam es am Morgen zu Behinderungen, Verpätungen und Blechschäden. Die Polizei meldet 60 Unfälle aus dem Kreisgebiet.

Die Polizei des Märkischen Kreises verzeichnete über 60 Verkehrsunfälle zwischen 7 und 10.30 Uhr.

Betroffen waren folgende Städte: Altena (1 Unfall), Balve (1), Hemer (5), Herscheid (2), Iserlohn (18), Lüdenscheid (12), Meinerzhagen (2), Menden (7), Neuenrade (1) und Plettenberg (1).

Bei allen Verkehrsunfällen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Zur Stunde kommt es laut Polizei vereinzelt noch zu Verkehrsunfällen mit Sachschäden. Insgesamt hat sich die Einsatzlage jedoch entspannt. Die Polizei appelliert dennoch an die Fahrer: "Fahren Sie vorsichtig und nur mit der Witterung entsprechend angepasster Ausrüstung und Geschwindigkeit."

Viele Unfälle und zwei Leichtverletzte

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 7 Uhr in der Plettenberger Ziegelstraße, bei dem sich ein Auto überschlug.

+ An der Plettenberger Ziegelstraße überschlug sich ein Auto. © Feuerwehr Plettenberg In Lüdenscheid kam es am Donnerstag um 7 Uhr am Worthkreuz zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Beteiligte leicht verletzt wurde.

In Hemer überschlug sich um 7.15 Uhr ein Pkw am Stübecker Weg. An der Edelburg verkeilte sich gegen kurz vor 8 Uhr ein Pkw in einen Laster. Im Stephanopeler Tal landete um 7.55 Uhr eine Frau in der Leitplanke. Glücklicherweise wurde in keinem der Fälle jemand verletzt.

So wird das Wetter

In Iserlohn kollidierte um 7.30 Uhr ein Auto mit einem Zaun und einem Verkehrszeichen. Am Kalkofen gerieten um 8.10 Uhr zwei Pkw aneinander. Der Unfallverursacher war auf Sommerreifen unterwegs. Auf der Dortmunder Straße in Höhe des McDonalds wurde um 7.05 Uhr ein Pkw-Fahrer bei einem Auffahrunfall leicht verletzt.

Fast überall wälzte sich die Blechlawine am Donnerstagmorgen nur im Schneckentempo voran.

Eisglätte legt teilweise Busverkehr lahm

Schnee, Graupel und überfrierende Nässe setzten nicht nur den Fahrern zu. Für die Leitstelle der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) war es ein arbeitsreicher Morgen. Der Wintereinbruch sorgte auf vielen Linien für große Verspätungen, vor allem in Lüdenscheid.

"Es war schon heikel, weil alles schnell überfroren ist und es echt glatt war", sagte ein Busfahrer am Sauerfeld in Lüdenscheid. "Aber im Grunde war es wie immer, wenn der erste Schnee des Winters kommt."

Leserfotos vom ersten Schnee im Märkischen Kreis Zur Fotostrecke

An manchen Stellen im Lüdenscheider Stadtgebiet ging nichts mehr. Am Vogelberg kam der Verkehr fast zum Erliegen, an der Europa-Allee standen zwei Laster quer. Busse kamen nicht mehr durch. Auch in Gevelndorf, Brüninghausen und in der Brüderstraße gab es große Probleme.

Für das Team des STL bedeutete der Wintereinbruch in Lüdenscheid den ersten Volleinsatz: Nach Kontrollen, bei denen präventiv schon einmal gestreut worden war, rückte dann gegen 7 Uhr „die ganze Mannschaft aus“, erklärte Andreas Fritz. Probleme hätte es lediglich durch den Berufsverkehr gegeben. „Ansonsten war das für das Team der richtige Einsatz, um wieder reinzukommen.“

Am späten Vormittag normalisierte sich der Verkehr wieder. Die Hauptstrecken waren dank der Streufahrzeuge frei. Große Vorsicht ist dagegen weiterhin auf den Nebenstraßen angesagt.