Wiedereröffnung der Volmetalstrecke: Vorfreude in Kierspe und Oberbrügge

Sonderfahrten am 14. Dezember / Alle aktuellen Infos zur RB25 im Überblick

+ © Frank Zacharias © Frank Zacharias

Kierspe - Die Installationsarbeiten am Bahnhof in Kierspe und am Bedarfshaltepunkt in Oberbrügge liegen in den letzten Zügen. Am 14. Dezember wird dort wieder die Bahn fahren. Bis zu 36 Fahrten am Tag werden es mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn dann täglich sein, die Kierspe und Oberbrügge über Meinerzhagen mit Köln verbinden, nach Lüdenscheid und mit Umstieg in Brügge nach Hagen und Dortmund. Der erste Zug nach halbjähriger Pause fährt aber bereits am Vortag des Fahrplanwechsels (15. Dezember). Alle Infos gibt es hier!