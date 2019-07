Waldbrand und Rauch in der City: Feuerwehr rückt aus

Iserlohn - Die Feuerwehr kommt nicht zur Ruhe: Am Freitag musste sie wieder zu einem Waldbrand ausrücken. Es war nicht der einzige Einsatz.

Noch einmal musste die Feuerwehr Iserlohn am Freitag in das Waldstück am Lenighauser Weg nach Drüpplingsen ausrücken, in dem es bereits am Donnerstag gebrannt hatte. Für das Protokoll des harten Donnerstag hier klicken.

+ © Feuerwehr Iserlohn

Um 14.25 Uhr wurde festgestellt, dass erneut eine kleinere Fläche Unterholz und Waldboden brannte. Vermutlich war das Feuer durch versteckte und tiefliegende Glutnester entstanden. Zur Brandbekämpfung rückten mehrere Einheiten von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr aus. Zum Einsatz kamen wieder mehrere Strahlrohre.

+ © Feuerwehr Iserlohn

Das Löschwasser wurde aus einem Unterflurhydranten entnommen und von den Löschfahrzeugen zur Einsatzstelle gebracht. Nach gut einer Stunde war der Brand unter Kontrolle. Die Feuerwehr Iserlohn war mit rund 40 Einsatzkräften im Einsatz. Zurzeit ist noch eine Brandwache vor Ort, die die Brandstelle weiter beobachtet.

Rauch aus City-Mehrfamilienhaus

Bereits am Mittag war die Feuerwehr mit dem Löschzug zur Grafenstraße in die Stadtmitte ausgerückt. Gegen 13.12 Uhr melden Anrufer über den Notruf 112 eine Rauchentwicklung an einem rückwärtigen Balkon eines Mehrfamilienhauses. Dort waren Gegenstände in Brand geraten, die vom Angriffstrupp unter Atemschutz mit wenigen Litern Wasser aus dem C-Strahlrohr abgelöscht werden konnten.

Verletzt wurde niemand und nach 30 Minuten konnten die 13 Einsatzkräfte wieder einrücken. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.