Immer diese Kreuzung: Fünfter Unfall in drei Wochen

Fünf Verletzte

+ © Martin Hüttenbrink © Martin Hüttenbrink

Wickede-Wimbern - Wieder ein Verkehrsunfall in Wickede-Wimbern und wieder die gleiche Kreuzung: Nach vier Unfällen in fünf Tagen Ende Oktober hat es erneut gerummst an der Kreuzung Mendener Straße/Arnsberger Straße. Am Montag haben sich fünf Menschen verletzt.