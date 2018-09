Wieder Telefonanrufe von falschen Polizisten – Das rät die echte Polizei

Märkischer Kreis – In den vergangenen Tagen klingelten in einigen Haushalten im Kreis die Telefone. Am Apparat: ein Polizeibeamter. Es war allerdings kein echter.

In Werdohl meldeten sich die falschen Polizisten am Sonntagabend. Den Angerufenen wurde mitgeteilt, dass vor einer halben Stunde zwei Personen bei einem Wohnungseinbruch festgenommen worden seien und dass die Anschrift der Angerufenen auf einem Zettel stand, den diese Personen bei sich führten. Man wolle nun die Daten abgleichen. Die Angerufenen fielen jedoch nicht auf diese Masche herein.

In Altena sprach die Polizei in einer Mitteilung sogar von zehn gemeldeten Versuchen am Montag in der Zeit von 20.20 bis 22.15 Uhr. Bereits am Vormittag hatten es die unbekannten Betrüger in Lüdenscheid versucht. Hier wurden der Polizei drei Anrufe „falscher Beamter“ in der Zeit von 10 bis 11.15 Uhr gemeldet. In jüngerer Vergangenheit gab es auch Fälle in Neuenrade und Meinerzhagen.

Glücklicherweise reagierten die Geschädigten richtig: Sie legten auf und informierten die Polizei per Notrufnummer 110 über die vermeintlich "richtigen Polizisten" zwecks Anzeigenaufnahme.

Das rät die Polizei:

Bleiben Sie wachsam, vertrauen sie keinem Fremden am Telefon und geben sie niemals persönliche Daten von sich preis, etwa Alter oder finanzielle Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Im Zweifel immer die Notrufnummer 110 anrufen.