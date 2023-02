Wieder Streiks im MK: Montag und Freitag drohen erhebliche Einschränkungen im Busverkehr

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Beim letzten Streik fuhren die Busse in Altena weitgehend. © Heyn, Volker

Knapp zwei Wochen nach dem letzten Streik, ruft Verdi für Montag (27. Februar) und Freitag (3. März) zu weiteren Streiks auf. Es drohen massive Einschränkungen im Busverkehr.

Märkischer Kreis - „Aufgrund des Warnstreiks im Öffentlichen Dienst wird es voraussichtlich zu umfangreichen Fahrtausfällen kommen“, heißt es auf der Webseite der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG), die laut Verdi wieder bestreikt werden soll. „Aktuell ist nicht absehbar, welche Fahrten der MVG-Dienste ausfallen werden.“ Bedingt durch den Warnstreik könnten auch die telefonische Erreichbarkeit der MVG und die Öffnung der Kunden-Center in Iserlohn und Lüdenscheid (Büssken) eingeschränkt sein.

Immerhin: Wie schon beim letzten Streik Mitte Februar gibt es für Fahrgäste einen Lichtblick. Zahlreiche Fahrten im Märkischen Kreis werden durch Auftragnehmer der MVG durchgeführt, die zuletzt nicht bestreikt worden sind. Die Verkehrsgesellschaft hat für Montag und Freitag jeweils eine Umfangreiche Auflistung dieser Fahrten veröffentlicht. Trotz alledem: „Auch bei diesen Fahrten gilt der Vorbehalt, dass die MVG nicht vorhersehen kann, welche Beeinträchtigungen durch den Warnstreik eintreten werden.“

Jeden Abend die wichtigsten Nachrichten des Tages von come-on.de per E-Mail. Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter.

„Fair ist das Angebot nicht“

Zum Streik ruft einmal mehr die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) auf. In einer zweiten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen hätten die Arbeitgeber nun endlich ein Angebot vorgelegt. „Fair ist das Angebot nicht“ erklärte Bettina Schwerdt, stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin für den Verdi-Bezirk Südwestfalen.

Auf dieser Grundlage sei ein guter Tarifabschluss nicht in Sicht. „Die Nöte der Beschäftigten hinsichtlich der Inflation und der steigenden Belastungen werden überhaupt nicht wahrgenommen“, so Schwerdt. Die Arbeitgeber zeigten keine Bereitschaft auch nur annähernd auf die von Verdi geforderte soziale Komponente in Form eines Mindestbetrages einzugehen. „Das ist Realitätsverweigerung und nicht wertschätzend gegenüber den Beschäftigten, die täglich und unter erschwerten Bedingungen da-für sorgen, dass auch in schwierigen Zeiten der öffentliche Dienst funktioniert.“

Der Vorschlag der Arbeitgeber beinhaltete demnach eine Lohnerhöhung von drei Prozent zum 1. Oktober 2023, sowie eine weiter lineare Erhöhung der Entgelte um zwei Prozent zum 1. Juni 2024. „Statt eines Mindestbetrages mit sozialer Komponente bieten die Arbeitgeber zwei einmalige Inflationsausgleichszahlungen an: 1500Euro im Mai 2023 und erneut 1000 Euro im Januar 2024“, schreibt Verdi. „Für Nachwuchskräfte sollen die Einmalzahlungen 750 Euro bzw. 500 Euro betragen.“

Weitere Warnstreiks angekündigt

Für Verdi ist das zu wenig. Deshalb verkündet die Gewerkschaft: „Wir werden unsere Aktionen und Warnstreiks bis zur dritten Verhandlungsrunde Ende März ausweiten, um so ein verhandlungsfähiges Angebot der Arbeitgeber zu erhalten.“

Am Montag, 27. Februar, werden die Beschäftigten aus Stadtverwaltungen, Kitas, Ver- und Entsorgungsbetrieben, Jobcentern, Arbeitsagenturen, Sparkassen und weiteren Betrieben aus Hagen, dem Ennepe Ruhr Kreis und dem Märkischen Kreis sowie der Hagener Straßenbahn und der Märkischen Verkehrsgesellschaft zum Warnstreik aufgerufen.