Nächstes "Scamming"-Opfer: Frau überweist tausende Euro in die USA

Vermeintlich lukratives Erbe verführt Iserlohnerin zum Leichtsinn

Iserlohn - Liebe und Mitleid haben eines gemeinsam: Sie machen offenbar blind. Diese bittere Erfahrung machte jetzt auch eine Frau aus Iserlohn. Sie überwies nämlich in diversen Teilbeträgen eine Gesamtsumme von mehreren tausend Euro an einen Mann in die USA. Die Forderungen aus Übersee wurden immer höher, damit wuchs - zu spät - auch die Skepsis. Jetzt erstattete die Frau Anzeige.