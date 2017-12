Wieder Ausfälle im Busverkehr - Verkehrsstörungen

[Update, 9.15 Uhr] Märkischer Kreis - Auch am Montagmorgen kommt es wegen Schnee- und Eisglätte zu Verkehrsstörungen. Und auch im Busverkehr gibt es wieder Ausfälle. Die MVG hat eine Übersicht auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

Auf der Autobahn 45 zwischen Meinerzhagen und Lüdenscheid hat ein Morgen ein Lastwagenfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, das anschließend die Fahrbahn blockierte und einen langen Stau verursachte. Auch in Gegenrichtung läuft es nur schleppend.

An vielen Stellen im Kreisgebiet kam es zu Problemen wegen liegengebliebener oder festgefahrener Lkw.

Busse fahren eingeschränkt

In Halver kann die Haltestelle Ostendorf zurzeit nicht angefahren werden.

In Lüdenscheid fährt Linie 44 nicht vom Freisenberg.Linie 54 ab Dickenberg entfällt.

In Meinerzhagen kann die Stadtsparkasse zurzeit nicht angefahren werden. In Folge der Einschränkungen am Morgen in Meinerzhagen kommt es auch in Kierspe zu Ausfällen.

In Neuenrade fallen derzeit im Bereich Altenaffeln alle Linien aus.

Aus Altena, Balve, Herscheid, Nachrodt-Wiblingwerde, Iserlohn und Hemer sind der MVG derzeit keine Ausfälle bekannt, insgesamt könne es aber im gesamten Südkreis zu Verspätungen (30 Minuten kommen).

