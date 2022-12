Wie hoch sind die Kaufnebenkosten?

Das Team der VR-Immo steht seinen Kunden bei der Vermietung und dem Verkauf Ihrer Immobilien zur Verfügung

Nicht der Kaufpreis allein ist das, was ein Käufer einer Immobilie am Ende bezahlen muss. Pauschal „verteuern“ rund zwölf Prozent Nebenkosten den Erwerb einer Immobilie zusätzlich.

Wer eine Immobilie erwirbt, sollte in seiner Kalkulation neben dem Kaufpreis die Nebenkosten nicht vergessen. Sie können den Gesamtpreis für das Traumhaus oder die Wohnung deutlich anheben. Und auch die laufenden Kosten nach dem Erwerb sollten künftige Immobilienbesitzer unbedingt auf der Rechnung haben. Hier ein Überblick über die Erwerbsneben- und Folgekosten im Einzelnen:

Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer (GrESt) fällt für die Käufer an, wenn das Eigentum an einem Grundstück rechtlich auf sie übertragen wird. Die Steuersätze sind in Deutschland von Bundesland zu Bundesland verschieden, sie variieren zwischen 3,5 und 6,5 Prozent. Die Berechnungsgrundlage für die Steuer können Sie reduzieren, indem Sie im Notarvertrag Verbrauchsstoffe, Einrichtungsgegenstände oder sonstiges, nicht festverbautes Inventar (Möbel, Heizöl, Einbauküche, Gartengeräte u.ä.) exemplarisch aufführen und mit einem separaten Kaufpreis versehen.



Beispiel: Gesamtkaufpreis 325.000 €, davon Inventar 25.000 €. In NRW zahlen Sie 19.500 € (6,5% von 300.000 €) GrESt.

Notargebühren & Amtsgericht

Gebühren in Höhe von ca. 2 Prozent des Kaufpreises stellen der beurkundende Notar sowie das zuständige Amtsgericht für die Beurkundung des Kaufvertrages und die Eintragung der Eigentumsumschreibung im Grundbuch in Rechnung. Wird für die Finanzierung eine Grundschuld als Sicherheit eingetragen, so fallen auch dafür weitere Gebühren an. Diese Nebenkosten sind unumgänglich, da für diese Vorgänge zwingend ein Notar beauftragt werden muss.

Bankgebühren

Bei der Finanzierung einer Immobilie durch eine Bank oder Bausparkasse fallen unter Umständen Gebühren für die Sachbearbeitung, eine Objektbesichtigung oder eine Werteinschätzung an. Diese muss in der Regel der (neue) Eigentümer tragen.

Maklerprovision

Die Maklerprovision, auch Courtage genannt, wird immer dann fällig, wenn ein Makler mit der Vermittlung einer Immobilie beauftragt wurde. Bei Abschluss des Kaufvertrages wird diese den Käufern und Verkäufern in Rechnung gestellt, sie beträgt üblicherweise jeweils 3,57 % des Kaufpreises inklusive Mehrwertsteuer.

Räumung eines Gebäudes oder Grundstücks

In aller Regel kaufen Sie ein Objekt, wie besichtigt bzw. im vereinbarten Zustand. Auch bei einer besenreinen Übergabe fallen häufig noch Entsorgungskosten für Bodenbeläge, Tapeten, alte Sanitärausstattungen, Möbel usw. an. Auch die Außenanlagen bieten ein immenses Entsorgungspotenzial, Bäume, Sträucher oder die alte Gartenhütte entsprechen unter Umständen nicht Ihren Vorstellungen. Daher der Tipp, verschaffen Sie sich vorab einen Überblick, holen Sie ggf. einen Kostenvoranschlag bei einem lokalen Entsorger ein. Vorsicht bei kontaminierten Baustoffen, wie Asbestplatten. Hier sollten Sie immer einen Experten hinzuziehen.

Vermessung

Nach einem (Teil-) Erwerb eines Grundstückes muss dieses eventuell amtlich neu vermessen werden. Dies muss auf jeden Fall erfolgen, wenn Sie genehmigungspflichtige Bauten errichten. Im Fall einer Grundstücksteilung können Sie sich die Kosten – mit etwas Verhandlungsgeschick - mit dem Verkäufer teilen.

Erschließungskosten

Die Erschließungskosten sind Gebühren, welche für die Ersterschließung eines Grundstücks an die Kommune zu entrichten sind. Hierfür werden dann Wasser- und Kanalanschlüsse erstellt und die Zufahrtsstraßen zum Grundstück ausgebaut. Ab der Grundstückgrenze fallen für die sogenannte innere Erschließung weitere Kosten an, ebenso für die notwendige sonstige Infrastruktur (Telekom, Gas, Kabelfernsehen u.ä.). Je nach Entfernung des Gebäudes von der Straße, kommen hier sehr schnell mehrere tausend Euro zusammen. Diese Kosten sollten Sie daher immer frühzeitig abklären.

Laufende Kosten

Als Eigentümer zahlen Sie in Deutschland auf alle inländischen Grundstücke und deren Bebauung eine Grundsteuer an die betreffende Kommune. Gesetzliche Grundlage ist das Grundsteuergesetz (GrStG). Die Verwaltung der Steuer erfolgt in einem dreistufigen Verfahren: Die Finanzämter der Bundesländer stellen als Bemessungsgrundlage den Einheitswert der Grundstücke fest sowie den Grundsteuermessbetrag. Auf diesen wenden die Gemeinden einen von ihnen festgelegten Hebesatz an und setzen die Steuer mittels Steuerbescheid fest. Durch Anwendung verschiedener Hebesätze fällt die Grundsteuerbelastung trotz gleicher Einheitswerte in verschiedenen Gemeinden unterschiedlich hoch aus.

Zusätzliche Belastungen

Neben den bereits beschriebenen Nebenkosten kommen noch weitere, fortlaufende Ausgaben auf Sie zu. Der Steuerbescheid Ihrer Gemeinde umfasst bspw. auch die Kosten für Trink- und Abwasser, Müllabfuhr, Winterdienst und Straßenreinigungen. Diese unterscheiden sich von Gemeinde zu Gemeinde zum Teil sehr deutlich. Weiterhin zahlen Sie für: Heizenergie, Strom, Warmwasser, Gebäudeversicherung, Schornsteinfeger sowie Wartungen oder laufende Erneuerungen und Instandsetzungen rund ums Haus.



Kosten für Modernisierung

Die Anschaffung einer preiswerten Gebrauchtimmobilie, die noch saniert werden muss, kann durchaus kostengünstiger sein als der Kauf eines bezugsfertigen Neubaus. Aber Vorsicht, hierbei sollten Sie frühzeitig fachmännischen Rat einholen, insbesondere, wenn Sie aufwendige energetische Maßnahmen planen. Die jeweiligen Sanierungen sollten planmäßig und abgestimmt von Fachfirmen ausgeführt werden. Dann können Sie auch staatliche Förderungen beantragen.

Beispiel Rechnung: Einfamilienhaus, Kaufpreis 300.000€, in NRW Kaufpreis Immobilie 300.000 Euro Grunderwerbsteuer (6,5%) 19.500 Euro Immobilienmakler (3,57%) 10.710 Euro Notargebühren, Eintragung Grundbuch (2,0%) 6.000 Euro Gesamt-Nebenkosten 36.210 Euro Gesamtkosten: 336.210 Euro

Grunderwerbsteuer in den verschiedenen Bundesländern 2022, seit …

Bei einem Kaufpreis von 300.000 Euro

Baden-Württemberg 5,0 % 05.11.2011 15.000 € Bayern 3,5 % 01.01.1997 10.500 € Berlin 6,0 % 01.01.2014 18.000 € Brandenburg 6,5 % 01.07.2015 19.500 € Bremen 5,0 % 01.01.2014 15.000 € Hamburg 4,5 % 01.01.2009 13.500 €

Hessen 6,0 % 01.08.2014 18.000 € Mecklenburg-Vorp. 6,0 % 01.07.2019 18.000 € Niedersachsen 5,0 % 01.01.2014 15.000 € Nordrhein-Westfalen 6,5 % 01.01.2015 19.500 € Rheinland-Pfalz 5,0 % 01.03.2012 15.000 € Saarland 6,5 % 01.01.2015 19.500 €

Sachsen 3,5 % 01.01.1997 10.500 € Sachsen-Anhalt 5,0 % 01.03.2012 15.000 € Schleswig-Holstein 6,5 % 01.01.2014 19.500 € Thüringen 6,5 % 01.01.2017 19.500 €

