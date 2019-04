Wetterwarnung für Lüdenscheid und MK - und dann folgt auch noch Schnee 

Lüdenscheid - Der (Sonnen-)Schein am Mittwoch war trügerisch. Der Deutsche Wetterdienst hat für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine amtliche Wetterwarnung für Lüdenscheid und den Märkischen Kreis herausgegeben.

Die amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes betrifft Lüdenscheid und den gesamten Märkischen Kreis. Bis Donnerstag, 9 Uhr wird vor Frost gewarnt. Demnach tritt leichter Frost zwischen 0 und -3 Grad Celsius auf. In Bodennähe wird Frost bis -5 Grad Celsius erwartet.

+ Ausschnitt aus der Wetter-Warnkarte des DWD. © DWD Es handelt sich um eine Warnung der Stufe 1. Autofahrer sollten wegen möglicher Glättegefahr in den Morgenstunden entsprechend vorsichtig fahren.

Am Donnerstag bleibt es trocken. Die Höchsttemperatur erreicht zwischen 8 und 12 Grad, im Bergland zwischen 7 und 9 Grad.Für Lüdenscheid sagen die Meteorologen gerade einmal 6 Grad Celsius voraus. In den kommenden Tagen wird es kühler.

Für Samstag sind in Lüdenscheid und anderen höher gelegenen Städten des Märkischen Kreises sogar Schneeschauer angesagt. In der Nacht wird ebenfalls mit Bodenfrost zu rechnen sein. Erst am Sonntag wird es dann wieder deutlich wärmer.

