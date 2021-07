Vermisster aus dem MK gefunden - Polizei stellt Fahndung ein

Polizei dankt Helfern

+ © Jens Büttner/dpa Die Polizei hat am Dienstag nach einem vermissten 53-jährigen gesucht und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Am Nachmittag folgte die Entwarnung. © Jens Büttner/dpa

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Foto im Märkischen Kreis ist eingestellt worden: Die Polizei hat den vermissten 53-Jährigen gefunden.

Update vom 6. Juli, 14.41 Uhr: Die Polizei hat den 53-jährigen Mann aus Werdohl, den Angehörige am Dienstagmorgen vermisst gemeldet hatten, gefunden. „Wir bedanken uns bei allen, die an der Suche zum erfolgreichen Abschluss mitgewirkt haben“, heißt es wörtlich in der Mitteilung der Polizei.

Die Polizei hatte nach dem Vermissten gesucht und die Bevölkerung am Dienstagvormittag dringend um Hinweise gebeten, da nicht auszuschließen war, dass sich der Mann in Gefahr befinden könnte.