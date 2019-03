Lenne-Hochwasser: Autos müssen weg - Polizei warnt über Lautsprecher

Werdohl und Altena

+ © Bender Mitarbeiter des Baubetriebshofs verbarrikadieren die Durchgänge zur Altenaer Innenstadt mit Holzbohlen. So wird verhindert, dass das Wasser in die Einkaufsstraße fließt. © Bender

[Update 16.30 Uhr] Altena/Werdohl - Alarmbereitschaft in Sachen Hochwasser: In Altena hat die Lenne einen Pegel von zwei Metern. Autofahrer sollen ihre Pkw von der Lenneuferstraße entfernen. In Werdohl steht der Bauhof in Bereitschaft. Wir behalten die Lage im Blick.