Wer kennt diese Frau? Polizei MK veröffentlicht Foto - Falschgeld-Verdacht!

Mitte September ging eine bisher unbekannte Frau in eine Apotheke im MK und bezahlte dort ihre Medikamente mit einem falschen zehn Euro Schein. (Symbolbild)

Die Polizei MK sucht eine Frau, die verdächtigt wird, Falschgeld in Umlauf gebracht zu haben.

Menden - Laut Polizeiangaben ist die bisher unbekannte Frau am 14. September in die Köster Apotheke in Menden gegangen und hatte dort ihre Medikamente unter anderem mit einem falschen zehn Euro Schein bezahlt.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Inverkehrbringens von Falschgelds. Wer kann Angaben zur Tatverdächtigen machen?

+ Wer kennt diese Frau? © Polizei MK

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.