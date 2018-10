Welttag des Hundes - Das sind die schönsten Hunde im Märkischen Kreis

Märkischer Kreis - Es ist der Ehrentag für unsere treusten Begleiter: der Welttag des Hundes. Wir haben auf Facebook nach Bildern Eurer liebsten Vierbeiner gefragt. Die Resonanz war überwältigend! Die Bilder haben wir in Galerien zusammengefasst.

Seit Generationen sind sie unsere treusten Begleiter: die Hunde. Ob als Polizei- oder Blindenhund, am Flughafen als Drogenschnüffler oder einfach Zuhause als bester Freund - Hundemenschen wissen, was sie an den Vierbeinern haben.

Hunde hören zu und diskutieren nicht - so sagen es zumindest ihre Herrchen und Frauchen - und haben einmal das Herz ihres Besitzers erorbert, gehören sie zur Familie. Auch im Kreis Soest scheinen viele Hundemenschen zu leben.

